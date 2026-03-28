La Prefectura Naval Argentina realizó un allanamiento en San Carlos de Bariloche y logró desarticular un punto de comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo por disposición del Juzgado Federal local, con intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Secuestro de droga, dinero y dispositivos

Durante la requisa en el inmueble, el personal de la fuerza secuestró cantidades de cannabis sativa (marihuana), junto con elementos utilizados para su fraccionamiento.

Elementos incautados

Entre los objetos hallados se encuentran:

Teléfonos celulares, chips y dispositivos de almacenamiento

Balanzas digitales y un dispositivo Posnet

Dinero en efectivo en pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos chilenos

Estos elementos serán peritados como parte de la investigación judicial en curso.

Participación clave de la perra “Ginna”

En el operativo tuvo una intervención destacada la perra “Ginna”, entrenada para la detección de narcóticos, cuya labor resultó clave para localizar las sustancias dentro del domicilio.

Las tareas concluyeron alrededor de las 00:25 horas, con los involucrados sujetos a la causa judicial y los elementos secuestrados puestos a disposición del magistrado interviniente.

Investigación en curso

El procedimiento se enmarca en las acciones impulsadas por la Justicia Federal y fuerzas de seguridad para combatir el narcomenudeo en Bariloche y la región.