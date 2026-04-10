Entraron de noche y actuaron con tranquilidad

Un nuevo hecho delictivo sacudió a la comunidad del hockey en Ciudad Deportiva. Durante la madrugada del miércoles 9 de abril, cerca de las 00:15, una persona ingresó al predio de la cancha de agua y atacó directamente el sector del buffet.

Según informaron desde la organización, el individuo utilizó un objeto contundente para romper una ventana, acceder al interior y llevarse mercadería. El ingreso no fue casual: fue directo a un espacio clave para el funcionamiento cotidiano del lugar.

No solo robaron: dejaron un desastre

Además de los faltantes, el panorama que quedó dentro del buffet generó todavía más malestar. Todo estaba roto, tirado y completamente revuelto.

Elementos fuera de lugar, mercadería desparramada y daños visibles en la estructura reflejan que no se trató solo de un robo rápido, sino de un accionar que dejó consecuencias en todo el espacio.

Un problema que se repite cada año

Lo que más preocupa no es solo el robo en sí, sino la frecuencia. Desde el entorno del hockey señalaron que este tipo de episodios ocurre una o dos veces por año en el mismo predio.

“No se trata de un hecho aislado”, advirtieron en el comunicado difundido tras el nuevo ataque.

La reiteración de estos delitos instala un escenario cada vez más difícil de sostener para quienes trabajan y participan en el lugar.

Daños materiales y un impacto que va más allá

El ingreso forzado no solo dejó faltantes en el buffet, sino también daños en la estructura. Pero el golpe más fuerte no es únicamente económico.

Desde la comunidad remarcaron que estos hechos afectan “el esfuerzo y el compromiso de toda la gente que sostiene este espacio”, donde entrenan, compiten y se reúnen jugadores, familias y equipos.

Un antecedente reciente que agrava la preocupación

El nuevo episodio no aparece en un vacío. En abril del año pasado, la Federación Neuquina de Hockey ya había denunciado otro robo dentro de Ciudad Deportiva.

En aquella oportunidad, una persona ingresó al sector de bombas y se llevó equipamiento, uniformes de los seleccionados, material deportivo, parlantes y reflectores.

Ese antecedente refuerza la sensación de que el predio quedó expuesto y sin medidas suficientes para evitar que los ataques se repitan.

El reclamo que vuelve a encenderse

Tras este nuevo robo, el pedido es claro: mayor seguridad y respuestas concretas.

Mientras tanto, quienes forman parte del hockey en Ciudad Deportiva vuelven a encontrarse con el mismo escenario: espacios dañados, pérdidas constantes y la incertidumbre de no saber cuándo volverá a ocurrir.