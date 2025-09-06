Neuquén sumó una tercera ciudad deportiva con la inauguración de la cancha de hockey

Mariano Gaido inauguró este sábado una cancha de hockey de césped sintético en el barrio Confluencia, consolidando la tercera ciudad deportiva de la capital y sumando un nuevo hito a las celebraciones por el 121° aniversario de la ciudad. El nuevo espacio se encuentra en Obrero Argentino y Boerr, a metros del Salón de Actividades Físicas (SAF), y ya está disponible para la comunidad.

El intendente destacó que la obra es fruto de un “esfuerzo común” y resaltó la transformación del área: “Esto es una ciudad deportiva para el este de Neuquén. En este lugar había un asentamiento de más de 100 familias, pero se resolvió y a partir de ahí se planificó este espacio”.

Gaido subrayó que en la zona se realizan otras obras complementarias, como el asfalto en Los Pumitas, la inauguración del nuevo tramo del Paseo Costero en el sector del club Independiente, y el desfile aniversario sobre la flamante Obrero Argentino el 13 de septiembre.

“La neuquinidad se trata de demostrarle al país que no perdemos el tiempo en peleas inútiles; nos ponemos a trabajar y ese trabajo tiene fruto: más servicios, más obras y más soluciones para nuestra gente”, enfatizó el mandatario.

Infraestructura y planificación para el deporte

El espacio inaugurado cuenta con 1.500 metros cuadrados de césped sintético y complementa al polideportivo cubierto con oficinas y dependencias deportivas y a la cancha de fútbol de césped sintético, creando un polo deportivo completo en Confluencia.

Gaido anunció que próximamente se iniciará la obra de iluminación junto a CALF, y resaltó que la inversión fue posible gracias al superávit municipal, que se transforma en obras para los vecinos. “Buscamos que los jóvenes tengan las mismas oportunidades que en un establecimiento privado, con actividades gratuitas y profesores capacitados”, explicó.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó que una ciudad deportiva genera igualdad y brinda espacios para que infancias, adolescentes, adultos y adultos mayores puedan desarrollarse y socializar. Además, adelantó que se está trabajando en la cuarta ciudad deportiva, en el barrio Melipal.

El profesor del centro deportivo, Fernando Broda, calificó la obra como “un sueño cumplido” y afirmó que para los niños y niñas es fundamental contar con un espacio propio y de calidad. Por su parte, la presidenta de la comisión vecinal, María Eva Arriagada, destacó que se trata de un hecho histórico: “Se ha puesto la camiseta con nuestro barrio”, señaló.

Celebraciones y obras del aniversario

La inauguración de la cancha de hockey se suma a un mes de actividades y obras emblemáticas:

Se asfaltaron las avenidas República de Eslovenia y Los Paraísos , conectando la Autovía Norte con el Polo Tecnológico.

Se presentó el nuevo servicio de limpieza urbana con 30 camiones Scania 0KM y tecnología avanzada, cubriendo el 100% de la ciudad y sumando más de 3.000 contenedores bilaterales .

Obras en el Paseo Costero Limay , con estacionamiento para 100 autos y acceso a la Península Hiroki, consolidando a Neuquén como destino turístico .

Eventos como el festival gastronómico Confluencia de Sabores y la carrera Mi Ciudad Corre , con récord de inscriptos.

Próximamente, la inauguración del segundo edificio del Polo Científico Tecnológico y la Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel”.

Según el intendente, estas acciones reflejan un crecimiento sostenido y constante de Neuquén, con una apuesta clara al deporte, la cultura y el desarrollo urbano en el marco del 121° aniversario de la ciudad.