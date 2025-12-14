Las redes sociales volvieron a mostrar situaciones de violencia en un partido de divisiones inferiores entre Río Grande que oficia de local en el predio de Ciudad Deportiva en Lanín al 1800 del populoso barrio La Sirena de Neuquén capital ante Atlético Neuquén por una nueva fecha de las categorías formativas de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

Las versiones indican que el encuentro que sostenían el fin de semana, se vio distorsionado por agresiones verbales, amenazas y hasta intento de intercambio de golpes de puños entre padres y allegados de ambas instituciones. El final quedó envuelto en un clima enrarecido y tensionado.

Los presentes en el reducto, indicaron que conflicto se originó por el mal arbitraje, tanto del colegiado principal, como el de sus colaboradores.

Los que más hicieron sentir sus voces de reclamo fueron los de Atlético Neuquén aduciendo que la terna amonestó a 10 jugadores, situación que derivó en discusiones entre adultos y alteró el normal desarrollo del cierre del partido. Donde hubo amenazas verbales y algunos más calmados evitaron agresiones, pero el clima fue caldeado.

El hecho, que lamentablemente se reitera en muchos fines de semanas en distintos escenarios, volvió a encender la alarma sobre la violencia en el fútbol formativo, donde el protagonismo debería ser de los chicos y no de los conflictos generados desde afuera de la cancha con personas adultas.

Un tema a seguir, tratar y de prevenir por las dirigencia de los clubes y el Consejo Directivos de la Liga de Fútbol de Neuquén, que en el último tiempo aparecen más en las noticias policiales, que las deportivas. Lamentable.

Fuente y Videos: Radio Comunitaria del Este FM 102.3