Lo descubrieron antes de salir

Un hombre de 53 años fue interceptado cuando intentaba retirarse del supermercado La Anónima de Villa La Angostura sin pagar varios productos que llevaba dentro de una mochila.

El episodio ocurrió durante la noche de este lunes. El efectivo policial que cumplía servicio adicional en el comercio advirtió la situación y logró detener al hombre antes de que abandonara el lugar.

Según informó La Angostura Digital, fuentes policiales indicaron que el hombre había guardado distintos artículos en su mochila y pretendía salir del supermercado sin abonarlos.

Llevaba chocolates, fiambres y cerveza dentro de una mochila. Foto: Gentileza

Chocolates, fiambres y cerveza

El encargado del comercio fue consultado por el efectivo y señaló que el valor de la mercadería sustraída ascendía a $86.180.

Entre los productos que llevaba el hombre había chocolates, fiambres y cervezas, tanto en envases como en latas.

El responsable del supermercado manifestó además que realizaría la correspondiente denuncia judicial por lo ocurrido.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 28. Foto: Gentileza

Terminó en la Comisaría 28

Luego de ser interceptado, el policía solicitó apoyo a personal de la Comisaría 28, que intervino en el procedimiento.

El hombre fue trasladado hasta la unidad policial para su correcta identificación, mientras se aguardaba la presentación de la denuncia y las actuaciones correspondientes.

Las fuentes señalaron que el demorado es oriundo de San Martín de los Andes y se encuentra en situación de calle.

El policía que hacía adicionales detectó el intento de hurto. Foto: Gentileza

Qué puede pasar ahora

Con la denuncia y la notificación del inicio del legajo judicial, el caso quedará a disposición del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con las fuentes consultadas, por las características del hecho y al tratarse de un delito menor, el hombre podría recuperar su libertad una vez cumplidas las actuaciones correspondientes.