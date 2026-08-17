Un hombre de 61 años, oriundo de Cipolletti, permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir graves heridas en un violento vuelco ocurrido sobre la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura, cuando viajaba junto a otras dos personas hacia la localidad cordillerana. Los acompañantes fueron asistidos en el hospital y, según se informó, no sufrieron lesiones de consideración.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado, en el kilómetro 2058 de la Ruta Nacional 40, uno de los sectores de mayor circulación turística de la región. El vehículo, un Toyota Yaris, terminó fuera de la calzada luego de que el conductor perdiera el control. El episodio generó un importante despliegue de los equipos de emergencia.

La primera información daba cuenta de un siniestro vial con múltiples víctimas. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron el automóvil en la zona de la banquina y comenzaron las tareas de asistencia y seguridad sobre la ruta. Una de las víctimas fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Oscar Arraiz y posteriormente los otros dos ocupantes también fueron derivados para ser evaluados.

Con el correr de las horas apareció el dato más preocupante: el conductor, de 61 años, había sufrido heridas graves y permanece internado en terapia intensiva. Los otros dos ocupantes, en cambio, evolucionaron favorablemente y no presentaron lesiones de consideración.

Qué pasó en la Ruta 40

Las primeras pericias realizadas tras el vuelco no detectaron participación de terceros ni presencia de hielo sobre la calzada. La principal hipótesis apunta a una maniobra que habría provocado la pérdida de control del vehículo sobre el pavimento húmedo, aunque las circunstancias exactas del siniestro todavía son materia de investigación.

El dato no es menor en plena temporada invernal. La humedad, las bajas temperaturas y las condiciones cambiantes de la calzada convierten algunos sectores de la cordillera en un verdadero desafío para los conductores, especialmente durante los fines de semana largos.

Desde los organismos que intervienen en la seguridad vial recuerdan además la obligatoriedad de portar cadenas para nieve y recomiendan extremar las precauciones en el corredor comprendido entre Villa Traful y Pichi Traful, donde las condiciones pueden cambiar en pocos kilómetros.