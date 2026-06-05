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Operativo en el oeste neuquino

Lo frenaron en un control y resultó ser un peligroso delincuente con cuatro pedidos de captura por robos y encubrimiento

El hombre fue identificado durante un patrullaje nocturno en Avenida del Trabajador y Mascardi. Cuando la Policía revisó sus datos, detectó que era buscado por la Justicia en distintas causas vinculadas a delitos contra la propiedad y encubrimiento.

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Por Esteban Ramírez

Editor de Mejor Informado. Periodista, redactor, community manager, fotógrafo.
Viernes, 05 de junio de 2026 a las 10:45
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Un operativo de rutina terminó con la demora de un hombre que acumulaba múltiples pedidos de captura vigentes en la ciudad de Neuquén. El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Tercera durante un patrullaje preventivo que se desarrollaba en horas de la noche.

Todo ocurrió minutos después de las 23 del jueves, en la intersección de Avenida del Trabajador y Mascardi, cuando efectivos policiales identificaron a un hombre para realizar un control de documentación. Lo que parecía una verificación habitual cambió por completo cuando los uniformados consultaron sus datos en el sistema policial.

Cuatro pedidos de captura vigentes

Según informó la Policía, sobre el hombre pesaban cuatro pedidos de captura emitidos por la Justicia provincial en distintas investigaciones vinculadas a delitos contra la propiedad y encubrimiento.

Ante esa situación, los efectivos avanzaron inmediatamente con la demora del sospechoso y lo trasladaron a la unidad policial para completar las diligencias correspondientes.

Horas más tarde fue notificado formalmente de su detención y quedó a disposición de la Justicia.

Un control que terminó con una detención clave

El procedimiento volvió a mostrar cómo un control preventivo puede derivar en la detección de personas buscadas por distintas causas judiciales. En este caso, el hombre circulaba por una de las zonas más transitadas de Neuquén cuando fue interceptado por el patrullaje de prevención.

La intervención fue llevada adelante por personal de Comisaría Tercera en el marco de los recorridos nocturnos que se realizan en distintos puntos de la ciudad.

La información oficial fue difundida tras el operativo realizado durante la noche del jueves.

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