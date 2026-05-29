Estuvo prófugo durante casi cuatro años, tenía un pedido de captura nacional e internacional por una causa de robo agravado con arma de fuego y terminó detenido en las calles internas del barrio Usina de El Bolsón. El hombre, de 32 años, fue identificado por efectivos de la Comisaría 12° durante recorridas preventivas y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Según trascendió, los uniformados identificaron al sospechoso cuando recorrían calles internas del barrio Usina. Como ocurre en este tipo de procedimientos, verificaron sus datos a través del sistema de emergencias 911. Fue entonces cuando apareció el alerta que cambió por completo el escenario.

El sistema arrojó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura nacional e internacional emitido por autoridades judiciales del partido de San Justo, en la provincia de Buenos Aires. De esta manera, la búsqueda que llevaba casi cuatro años llegó a su fin en una ciudad ubicada a más de 1.500 kilómetros del lugar donde se originó la investigación.

Tras confirmar la vigencia del requerimiento judicial, los efectivos procedieron a la inmediata detención del hombre, quien fue trasladado y alojado en una dependencia policial de Río Negro mientras se avanzan las actuaciones correspondientes con las autoridades que ordenaron su captura.