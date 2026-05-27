La Policía lo encontró tirado y completamente borracho en plena calle

Un joven de 22 años fue demorado durante la noche del lunes en la ciudad de Neuquén después de que efectivos policiales lo encontraran en un estado de ebriedad extremo sobre calle Lago Meliquina.

El hombre estaba tendido en la vía pública y, según informaron fuentes policiales, casi no podía hablar, tenía dificultades para entender lo que le decían y ni siquiera lograba caminar por sus propios medios. La situación obligó a los efectivos de la Comisaría Tercera a intervenir para resguardar su integridad física.

Frente a ese cuadro, los policías resolvieron trasladarlo a la unidad policial bajo el Artículo 57 del Código de Faltas de Neuquén.

Cuando revisaron sus datos apareció la sorpresa

Ya en la comisaría, el procedimiento cambió por completo. Al verificar la identidad del joven en la División Judiciales, descubrieron que sobre él pesaban dos pedidos de captura vigentes emitidos por la Oficina Judicial de Trelew.

Las medidas judiciales estaban vinculadas a causas por desobediencia y robo tentado, ambas correspondientes a marzo de 2026.

Hasta ese momento, el hombre seguía circulando libremente y fue recién durante esta intervención preventiva cuando lograron detectarlo.

Intervino la Fiscalía

Tras confirmarse los pedidos de captura, tomó intervención la Unidad Fiscal de Exhortos, que dispuso las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar con el procedimiento.