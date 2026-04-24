Una secuencia fuera de control en una zona transitada

Una camioneta estacionada en pleno centro de Neuquén se transformó en un peligro en cuestión de segundos. El vehículo, que estaba sobre avenida Argentina, comenzó a desplazarse solo marcha atrás por el desnivel de la calle y recorrió cerca de 100 metros sin control.

El recorrido terminó frente al Cine Teatro Español, donde la camioneta quedó con dos ruedas sobre el cordón y otras dos sobre el asfalto, ya subida a la vereda del boulevard.

Desde el lugar, el periodista Juan Pablo Andréz describió en AM550:

“La camioneta se vuelve hacia atrás, porque la calle tiene desnivel. Tomó un poco de velocidad, pero no lastimó a nadie por suerte”, detalló.

Un desenlace que pudo ser mucho peor

En ese trayecto, el vehículo pasó muy cerca de un hombre en situación de calle que suele permanecer en la esquina del semáforo. Estuvo a punto de ser impactado.

“Casi choca a un señor en situación de calle que siempre está en esa esquina”, relató Andréz.

El episodio ocurrió en una de las zonas más concurridas de la ciudad, con peatones, comercios y tránsito constante, lo que amplificó el riesgo.

Qué se sabe del vehículo

La camioneta, una Fiat Strada perteneciente a un albañil, estaba cargada con herramientas y lista para iniciar la jornada laboral. Según explicó el propio dueño, había dejado el vehículo con el freno de mano colocado.

“Él dijo que la dejó con freno de mano, o bien falló o no se sabe”, señaló el móvil.

El conductor corrió detrás del vehículo al advertir lo que estaba pasando, mientras la camioneta ya descendía sin control.

Confusión, gente y un final sin daños

La escena generó desconcierto inmediato. Taxistas, trabajadores de la zona y personas que pasaban por el lugar se acercaron al ver el vehículo desplazarse solo.

“Veíamos mucha gente que se acercaba a mirar el vehículo, pensaron que se había descompensado el conductor”, contó el periodista.

A pesar de la violencia potencial de la situación, la camioneta no impactó contra otros vehículos, ni provocó daños materiales ni heridos.

Terminó detenida sobre la vereda, en un punto donde, minutos antes, había circulación constante de peatones. Un desenlace que, por muy poco, no terminó de otra manera.