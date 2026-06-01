La violenta entradera que sufrió la intendenta de Plottier, Malena Resa, sigue sumando detalles estremecedores. Con el avance de la investigación, comenzaron a conocerse datos sobre cómo actuó la banda que irrumpió en la vivienda familiar durante la noche del domingo.

El director de Delitos de la Policía, comisario mayor Sergio Llaytuqueo, confirmó en una entrevista con “La mañana es de la primera”, por AM550, que los delincuentes llegaron preparados y actuaron con un nivel de coordinación que ahora es parte central de la investigación.

Foto: Gentileza Neuquén en Noticias

Rompieron el alambrado y atacaron al esposo

Según explicó el jefe policial, todo comenzó cerca de las 21.45, cuando la intendenta se retiró momentáneamente del domicilio y su esposo quedó solo en la vivienda ubicada sobre calle Percy Clarck al 2900, en una zona cercana a China Muerta.

“La intendenta se retira de su domicilio a las 21.45 y queda en su casa el esposo. Las personas que entraron rompieron el alambrado y entraron por una puerta lateral y redujeron al esposo de la intendenta”, detalló Llaytuqueo.

De acuerdo con el relato policial, los delincuentes golpearon al hombre y luego lo encerraron en un baño mientras seguían esperando la llegada de la jefa comunal.

Foto: Gentileza Neuquén en Noticias

Encapuchados, con guantes y armados

Minutos después, Malena Resa llegó a la vivienda junto a su hijo menor y fue sorprendida por la banda en el ingreso a la propiedad.

“Llega la intendenta y es abordada y trasladada al mismo baño con su hijo, y quedan los tres en el mismo baño”, explicó el comisario mayor.

Además, confirmó que los asaltantes actuaron encapuchados y con guantes.

“Las personas estaban encapuchadas, con guantes y al menos uno tenía un arma de fuego”, afirmó.

Mientras la familia permanecía reducida, los delincuentes recorrieron distintos ambientes de la casa en busca de objetos de valor. También destruyeron el teléfono celular de la intendenta y se llevaron el DVR donde quedaban almacenadas las grabaciones de las cámaras de seguridad.

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La camioneta robada y el pedido a la comunidad

Tras concretar el robo, la banda escapó en una camioneta Toyota Hilux blanca perteneciente a la familia.

“Se fueron a la fuga con una camioneta Toyota Hilux blanca, que era de las víctimas. El dominio es AF695GU. Pedimos ayuda a la comunidad”, señaló Llaytuqueo durante la entrevista radial.

Los delincuentes también escaparon con computadoras, teléfonos celulares, documentación personal, dinero en efectivo y otros elementos de valor.

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“No es un hecho al azar”

La investigación ahora intenta determinar cómo se organizó la banda y si existió información previa sobre los movimientos de la familia.

“Se dice que no es un hecho al azar, estamos trabajando para conocer más al respecto”, sostuvo el director de Delitos.

El jefe policial también explicó que el sector donde ocurrió el asalto es un loteo amplio, con viviendas en construcción y poca circulación durante la noche, una característica que habría sido aprovechada por los delincuentes.

“No teníamos registro de entraderas, el año pasado pudimos desactivar a la banda que hacía entraderas, pero siempre queda un vástago”, agregó.

Mientras continúan los peritajes y el análisis de registros fílmicos, la Policía mantiene la búsqueda de los autores del violento asalto.