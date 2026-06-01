La intendenta de Plottier, Malena Resa, sufrió una violenta entradera durante la noche del domingo cuando un grupo de delincuentes la interceptó en el momento exacto en que volvía a su vivienda junto a su hijo menor de edad, luego de haber salido.

Según trascendió, los asaltantes escaparon en la camioneta Toyota Hilux de color blanca, propiedad de las víctimas, y esperaron afuera de la propiedad hasta que la jefa comunal salió del domicilio para reducir a su pareja. Apenas ingresaba Resa, cuando regresaba tras una breve salida, la sorprendieron y continuaron con el robo dentro de la casa.

Encerrados mientras revisaban toda la casa

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, fueron cuatro los delincuentes que participaron del asalto. Una vez dentro de la vivienda, redujeron a Resa y a su hijo, y los encerraron donde ya estaba su marido.

Mientras tanto, el resto de la banda recorrió distintos ambientes de la casa en busca de objetos de valor.

Antes de esto, ya habían reducido al esposo de la intendenta, quien habría sido golpeado por los atacantes mientras intentaba resistirse o frenar el asalto.

La secuencia se extendió durante varios minutos y los delincuentes tuvieron tiempo de revisar diferentes sectores de la vivienda antes de escapar.

Qué se llevaron los delincuentes

Los ladrones escaparon con dos computadoras, teléfonos celulares, una consola de videojuegos, dinero en efectivo y documentación personal, entre otros elementos.

Tras concretar el robo, huyeron del lugar y hasta ahora no fueron localizados. La investigación quedó en manos de la Policía y la Justicia, que trabajan para identificar a los responsables y reconstruir cómo actuó la banda.

Uno de los puntos que ahora busca determinar la causa es si los delincuentes tenían información previa sobre los movimientos de la familia y los horarios habituales de llegada a la vivienda.

La investigación sigue abierta

Después del episodio, la propia intendenta confirmó a medios locales que tanto ella como los integrantes de su familia se encuentran fuera de peligro y que no hubo lesiones de gravedad.

Sin embargo, el caso generó fuerte preocupación en Plottier por el nivel de violencia con el que actuó la banda y por la manera en que los delincuentes esperaron el momento preciso para ingresar a la vivienda junto con las víctimas.

Mientras avanza la investigación, las fuerzas de seguridad continúan buscando a los autores del asalto.