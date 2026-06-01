Una fuerte colisión volvió a generar tensión este lunes sobre la avenida Mosconi, uno de los sectores con mayor circulación vehicular de Neuquén. El choque ocurrió en la esquina de Solalique, frente a la terminal, y dejó a una motociclista herida y trasladada en ambulancia.

Según informó el periodista Jorge “Vasco” Hernandorena desde el móvil de AM550 para el programa “La mañana es de la primera”, el siniestro se produjo cuando un Toyota Yaris blanco que circulaba desde Neuquén hacia Plottier frenó de manera repentina para intentar girar hacia la derecha.

La maniobra que terminó en choque

De acuerdo con el reporte, el auto no estaba ubicado en el carril correspondiente para doblar hacia Solalique, sino sobre uno de los carriles destinados a continuar por avenida Mosconi.

“Se detuvo sobre su carril con la intención de girar hacia la derecha para tomar Solalique, pero no estaba sobre el carril que corresponde para hacer el giro”, detalló Hernandorena.

Detrás del vehículo circulaba una moto de baja cilindrada conducida por una joven. La motociclista avanzaba con semáforo verde y no logró detenerse a tiempo antes de impactar contra la parte trasera del Toyota.

Lluvia, asfalto mojado y una frenada brusca

La persistente lluvia complicó todavía más la situación. El asfalto mojado redujo la capacidad de frenado y terminó siendo un factor clave en el choque.

“Todo se vio perjudicado por la lluvia persistente, con el asfalto mojado que no permitió frenar a tiempo”, explicó el periodista desde el lugar.

Tras el impacto, la joven quedó tendida y manifestó un fuerte dolor en una de sus piernas, lo que obligó a una rápida intervención del personal médico.

Ambulancia, pericias y demoras

La motociclista fue asistida por personal del SIEN y trasladada al hospital Heller. Según se informó, no sufrió heridas expuestas ni lesiones de gravedad, aunque los médicos decidieron colocarle un cuello ortopédico por precaución.

En el lugar también trabajó personal policial, que realizó pericias para reconstruir la mecánica del siniestro.

“La Policía dijo que fue una mala maniobra o frenada imprudente”, indicó Hernandorena.

El choque generó demoras en uno de los accesos más transitados de la ciudad hasta que finalmente liberaron la circulación varios minutos después.