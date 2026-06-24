Hay una notable característica en los incidentes viales en estos tiempos del siglo 21: la alta velocidad con la que circulan la mayoría de los vehículos, produce efectos más espectaculares y drásticos. Este martes, poco antes de las 5,30, hubo un ejemplo claro de esta afirmación, cuando un auto conducido por un joven chocó contra un poste de alumbrado, y su motor salió volando por la fuerza del impacto, quedando a los pocos metros, testigo mudo de la magnitud impresionante de la colisión.

El siniestro vial se registró durante la madrugada de este miércoles en Las Heras, Mendoza, cuando el automóvil impactó contra un poste de alumbrado público sobre avenida Fuerza Aérea, y se hiciera enseguida un llamado a la línea de emergencias 911, para advertir el incidente, ocurrido la altura del 5.539 de esa arteria urbana.

Según lo informado por el portal del diario Los Andes, al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que un joven que conducía el rodado había perdido el control. De acuerdo con las primeras noticias, fue tras quedarse dormido. Venía a gran velocidad, y su marcha terminó violentamente contra el poste del alumbrado público.

En el lugar trabajó personal policial, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras. Todos quedaron sorprendidos por la evidencia del fuerte impacto: el motor del auto se desprendió completo, y quedó a unos 50 metros del vehículo.

Del joven conductor no se informó gran cosa: ya era noticia que hubiera sobrevivido sin mayores lesiones.