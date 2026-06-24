Una persona murió durante la noche de este martes luego de un violento choque entre un auto y un camión sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1042, en cercanías de Chimpay. El impacto movilizó a policías, bomberos y personal de salud, mientras el tránsito debió ser desviado por caminos alternativos de chacras debido al importante operativo desplegado en el lugar.

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 22:15 y generó momentos de enorme tensión sobre uno de los principales corredores viales de Río Negro. Por causas que todavía son materia de investigación, un auto y un camión colisionaron en circunstancias que aún no fueron esclarecidas por las autoridades.

Como consecuencia del fuerte impacto, una persona murió en el lugar. Hasta el cierre de esta edición no se había difundido oficialmente la identidad de la víctima ni tampoco se habían brindado precisiones sobre cuál de los vehículos ocupaba.

Mientras tanto, efectivos policiales, personal médico y una dotación de Bomberos trabajaron intensamente en el sector para asistir la emergencia y llevar adelante las primeras pericias. Las tareas se extendieron durante varias horas debido a la complejidad del procedimiento y a la necesidad de preservar la escena para determinar cómo se produjo la tragedia.

Además, el siniestro provocó importantes complicaciones en la circulación. Los vehículos que transitaban por la Ruta 22 fueron desviados por caminos rurales ubicados en sectores de chacras, una medida que permitió mantener el tránsito alejado del lugar donde trabajaban los equipos de emergencia.