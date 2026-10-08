Una mujer fue descubierta cuando intentaba ingresar al Penal 1 de Viedma para visitar a Oscar “Tata” Carriqueo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Nicole Ailín Posada en Roca. Durante la requisa, entregó un preservativo que llevaba oculto entre sus partes íntimas y que contenía ocho envoltorios con una sustancia blanca, con un peso total de 69,8 gramos. El narcotest dio resultado positivo orientativo para cocaína y la visita quedó suspendida.

Cómo descubrieron la cocaína oculta en el Penal I de Viedma

La escena ocurrió alrededor de las 11:03, en el Área de Visita y Correspondencia del establecimiento penitenciario. Hasta allí había llegado una mujer de 48 años, registrada como amiga de Carriqueo, con la intención de ingresar para visitarlo. Primero se controlaron sus datos personales. Después, las empleadas penitenciarias que estaban a cargo del procedimiento la condujeron hasta el Box 2, donde comenzó la requisa.

Y fue en ese lugar donde la visita se terminó antes de empezar. Durante el control, al ser revisada y al sentrise acorralada, la mujer entregó voluntariamente un envoltorio de preservativo que llevaba oculto entre sus partes íntimas. El elemento fue colocado sobre la mesa de requisa y quedó bajo control del personal penitenciario.

Al revisarlo apareció el dato que terminó de cambiar la situación: había ocho envoltorios con una sustancia en polvo de color blanco. El peso total alcanzó los 69,8 gramos.

Además, la mujer manifestó que "se lo dieron para que lo traiga". Esa frase quedó incorporada al procedimiento, aunque no permite establecer por sí sola quién le habría entregado la sustancia ni si el interno al que iba a visitar tuvo alguna participación. Eso deberá determinarlo la investigación.

La sustancia fue sometida a un narcotest orientativo y el resultado fue positivo para cocaína. Se trata, de todos modos, de una prueba preliminar: la confirmación definitiva deberá surgir de las pericias correspondientes.

El pasado narco del femicida

El destinatario de aquella visita no es un interno más del Penal 1. Se trata de Oscar “Tata” Carriqueo, el hombre que fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Nicole Ailín Posada, ocurrido el 17 de febrero de 2024 en el barrio Tiro Federal de Roca.

El crimen conmocionó a la ciudad. Nicole tenía 27 años y era madre de seis hijos. Carriqueo era su pareja y padre de cinco de ellos. En febrero de 2024, Mejor Informado informó que la mujer había sido encontrada sin vida en la vereda de la vivienda de calle Tránsito Toledo al 2470, con una grave lesión en la cabeza. Las primeras investigaciones apuntaron contra su pareja.

Con el avance de la causa, la acusación sostuvo que Carriqueo había atacado a Nicole dentro de la vivienda y que utilizó un fierro para golpearla en la cabeza. Durante el juicio también se expuso el contexto de violencia de género que atravesaba la pareja y los antecedentes de denuncias contra el acusado.

Tata Carriqueo esperaba la visita de la mujer de 48 años que fue descubierta con la droga, está condenado por matar a fierrazos a Nicole Posada

En abril de 2025 llegó el juicio por jurados. Después de cinco jornadas de debate y más de 40 testigos, el jurado popular declaró por unanimidad culpable a Carriqueo por el homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género.

Finalmente, en mayo de 2025, el juez Óscar Gatti le impuso la prisión perpetua, la máxima pena prevista para el delito por el que fue condenado. De esta manera, el hombre que ahora permanece alojado en el Penal 1 es el mismo que fue condenado por el femicidio de Nicole Posada.

La requisa frenó el ingreso

Mientras tanto, el procedimiento de este jueves volvió a poner el foco sobre los controles en el ingreso al establecimiento penitenciario. La mujer había llegado como visitante y llevaba escondido en su cuerpo un preservativo con ocho paquetes de una sustancia que, en la primera prueba, reaccionó como cocaína.

Después del hallazgo se convocó a testigos, se secuestró la sustancia y se dio intervención a las autoridades correspondientes. También se notificaron los derechos de la visitante y se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El control encontró los casi 70 gramos de droga antes de que atravesaran la puerta del penal. Ahora será la investigación judicial la que deberá establecer quién entregó la sustancia, para quién estaba destinada y si existe alguna responsabilidad más allá de la mujer que intentó ingresar con ella.