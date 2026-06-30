Durante horas de la tarde de este martes una situación generó enorme preocupación en la Escuela 198 de Neuquén.

Cuando había muchos estudiantes dentro del establecimiento, y otros ingresando, una camioneta perdió el control y se incrustó contra un poste de luz de la vereda del lugar.

El hecho ocurrió en calle Abraham y Acosta, cuando había muchos menores circulando, además de vehículos.

Según los primeros datos, el auto perdió el control y terminó impactando contra el poste. Testigos presenciales aseguran que la persona al volante se encontraría en evidente estado de ebriedad, aunque esto no fue informado oficialmente.

Vecinos resguardaron la zona para evitar otros incidentes viales a la espera de la llegada de las autoridades e inspectores de tránsito. Además la circulación estuvo parcialmente reducida.

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