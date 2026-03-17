Este lunes se produjo un violento impacto frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo conocido como la Ruta de los Siete Lagos. Como resultado hubo importantes daños materiales, aunque afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2140, en cercanías del puente de Ruca Malén.

Según informaron desde los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, el cuartel recibió un llamado alertando sobre un presunto choque en ese sector de la ruta. Tras la comunicación, una dotación se dirigió al lugar para asistir en la emergencia.

Al arribar, el personal constató la presencia de dos vehículos involucrados en la colisión. Pese a la violencia del impacto, se confirmó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de consideración.

En el lugar los bomberos realizaron distintas tareas de prevención y seguridad sobre los rodados, con el objetivo de evitar riesgos en la zona, especialmente por la posibilidad de derrames de combustible u otros inconvenientes que pudieran generar nuevos incidentes en la calzada.

En el lugar también se hizo presente una ambulancia del Hospital Dr. Oscar Arraiz y su personal evaluó de manera preventiva a las personas involucradas en el accidente.

Cabe destacar que la calzada estaba mojada y que la situación climática en el lugar era compleja, lo cual puede haber influido en la mecánica del siniestro.