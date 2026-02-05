Comenzó la obra de asfalto en una ruta que conectará Siete Lagos con Meliquina

Con un 4% de avance, arrancó con buen ritmo la obra de pavimentación de la ruta provincial número 63, que conecta al Lago Meliquina con la ruta de los Siete Lagos, y que incluye la travesía urbana de Villa Meliquina.



El tramo comenzó a ejecutarse a unos 3,5 kilómetros del puesto de bomberos voluntarios de Villa Meliquina que se encuentra en el límite del pueblo en dirección a la ruta nacional 237, y avanza hacia el empalme con la ruta nacional 40, también conocida como Ruta de los Siete Lagos.



Este corredor vial será clave para conectar de manera segura y eficiente localidades del sur neuquino, como Villa Meliquina, y potenciará el desarrollo turístico, productivo y social de toda la región.



La obra está a cargo de la empresa CN Sapag SA, con un presupuesto de 29.000 millones de pesos. El plazo de ejecución es de 720 días para el tramo que une la ruta nacional 40 con el kilómetro 20.

Para este año el Gobierno provincial planea iniciar obras de pavimentación por un total de 264 kilómetros, que sumados a los 400 ya ejecutados, comprenden 664 kilómetros de obras en distintas rutas de la Provincia finalizados, licitados o en ejecución durante los cuatro años de gestión.



La cifra representa un récord histórico, teniendo en cuenta que en Neuquén se han construido 1.200 kilómetros de rutas provinciales a lo largo de su vida institucional. Este ambicioso plan de obras mejora la accesibilidad a los distintos destinos de región, prioriza la infraestructura vial como herramienta de integración territorial, fortalece el turismo y mejora la seguridad vial durante todo el año. De esta manera, se achica el déficit en obra pública, que al comenzar su gestión el gobernador Rolando Figueroa estimó en 4.000 millones de dólares.

