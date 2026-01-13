Con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la asistencia en áreas de difícil acceso, el gobernador Rolando Figueroa inauguró este lunes el primer tótem inteligente del proyecto Punto Seguro. Este dispositivo está ubicado en un punto estratégico de la Ruta Nacional 40 (7 Lagos), en la zona de Ñivinco, a 14 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial 65, que conecta con Villa Traful, una de las principales rutas turísticas de la provincia.

El tótem inteligente forma parte de un ambicioso proyecto que incluirá 15 unidades en diferentes puntos de la provincia, donde la cobertura de telefonía móvil es limitada o inexistente.

Con una estructura resistente a condiciones climáticas extremas, cada tótem está equipado con internet satelital, cámaras de alta resolución, y un botón de emergencia que conecta directamente a los usuarios con los centros de monitoreo de la Policía. Esta iniciativa busca mejorar la seguridad vial y asistir a los turistas, quienes muchas veces se encuentran en situaciones de aislamiento.

"Este tótem no solo es un avance en conectividad para los turistas, sino una herramienta clave para salvar vidas, reduciendo los tiempos de respuesta ante emergencias en zonas donde antes estábamos incomunicados", expresó el gobernador Rolando Figueroa.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, subrayó que la instalación de estos dispositivos representa una estrategia fundamental para fortalecer la seguridad y ofrecer un servicio de monitoreo constante, tanto para los residentes como para los visitantes.

"Hablamos de tener protegida a la provincia, a los turistas. Muchas veces uno piensa en postas policiales, en destacamentos, pero hoy en día las herramientas tecnológicas son fundamentales”, destacó Nicolini.

El tótem es el primero de un total de 15 unidades que se distribuirán en puntos estratégicos de la provincia donde no existe cobertura de telefonía móvil. El proyecto representa una inversión total de 120 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos genuinos provenientes de la venta de permisos de pesca provinciales, administrados por la dirección provincial de Fauna que integra el ministerio de Seguridad.