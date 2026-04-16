¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 15 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ESTE MIÉRCOLES A LA NOCHE

Fuerte choque múltiple en Ruta 7 a la altura de Centenario: al menos tres autos involucrados

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 22:41
PUBLICIDAD
El siniestro ocurrió a la altura del ex peaje de Centenario. (Foto: gentileza Neuquén en Noticias)

Un violento choque ocurrió este miércoles sobre la Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario, y generó un importante despliegue de emergencia en la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, al menos tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro, cuyas circunstancias aún no fueron esclarecidas.

En el lugar trabaja personal policial junto a equipos del SIEN, que asisten a las personas afectadas y realizan tareas para ordenar el tránsito, que se encuentra parcialmente interrumpido.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el estado de salud de los involucrados ni sobre las causas que desencadenaron el choque.

Se solicita a los conductores circular con extrema precaución por el sector.

 

Noticia en desarrollo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD