Un violento choque ocurrió este miércoles sobre la Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario, y generó un importante despliegue de emergencia en la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, al menos tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro, cuyas circunstancias aún no fueron esclarecidas.

En el lugar trabaja personal policial junto a equipos del SIEN, que asisten a las personas afectadas y realizan tareas para ordenar el tránsito, que se encuentra parcialmente interrumpido.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre el estado de salud de los involucrados ni sobre las causas que desencadenaron el choque.

Se solicita a los conductores circular con extrema precaución por el sector.

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