El mediodía del miércoles se volvió caótico en la Ruta 7, donde un camión que perdió su carga desencadenó un choque en cadena con cinco vehículos involucrados. Además, a pocos metros del primer incidente, se registró un segundo siniestro vial que agravó la situación en uno de los accesos más transitados entre Neuquén y Centenario.

El hecho principal ocurrió en el tramo comprendido entre el ex peaje y la rotonda de Fasinpat, en sentido Neuquén-Centenario. Allí, un camión Ford Cargo conducido por un hombre de 36 años perdió sobre la calzada parte de los materiales que transportaba, generando un peligro inmediato para quienes circulaban detrás.

La carga desparramada provocó maniobras bruscas y frenadas que terminaron en un choque en cadena. Entre los vehículos involucrados se encontraba una Volkswagen Amarok de la Policía —utilizada para traslado de detenidos— que logró frenar a tiempo, aunque fue alcanzada por otros rodados que no pudieron evitar el impacto.

También participaron una Volkswagen Amarok particular conducida por un hombre de 64 años, un Citroën Aircross manejado por una joven de 23 años y una Fiat Fiorino en la que circulaba un hombre de 47 años, todos con domicilio en la región.

Personal de Tránsito de Villa Obrera intervino rápidamente en el lugar, mientras que el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) asistió a la conductora más joven, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Según informaron fuentes oficiales, todos los conductores dieron negativo en los test de alcoholemia. En tanto, el chofer del camión fue multado por no asegurar correctamente la carga, una infracción clave que derivó en el siniestro.

Minutos después, y a escasa distancia del primer hecho —frente al cartel de bienvenida a Centenario—, se produjo un segundo choque que involucró a dos vehículos. En este caso, solo se registraron daños materiales y no hubo personas heridas.