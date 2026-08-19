Este mediodía, un siniestro vial se registró en la intersección de calle Godoy y Avenida del Trabajador, en el sector oeste de la ciudad de Neuquén. Según las primeras informaciones, el conductor de un Volkswagen Gol realizó una maniobra rápida para esquivar a un ciclista que iba por la misma calle. Como consecuencia del movimiento, perdió el control de su auto e impactó de lleno contra un poste.

Si bien el auto quedó destruido vecinos y transeúntes destacaron la acción del conductor. De no haber sido por la rápida reacción del automovilista, se habría producido un accidente más grave.

La violencia del impacto provocó importantes daños materiales en la parte frontal del rodado. Personal de seguridad se hizo presente en el lugar para intervenir en el ordenamiento del tránsito y verificar el estado de salud de las personas involucradas.

Afortunadamente por el momento no se han informado víctimas fatales ni heridos.

Debido a los daños sufridos y a la imposibilidad de circular por sus propios medios, el Volkswagen Gol debió ser retirado mediante una grúa especial. En el lugar quedaron restos de plásticos y cristales, además de la bicicleta.