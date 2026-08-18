Una persecución que quedó registrada

Una impactante persecución se desarrolló durante la mañana de este martes en Valentina Sur, en la capital neuquina. La secuencia terminó con un hombre detenido, quien presuntamente conducía una Toyota Hilux gris.

Los momentos más intensos quedaron registrados en videos que comenzaron a circular por redes sociales. En las imágenes se observa a varios móviles y motocicletas de la Policía de Neuquén siguiendo de cerca a la camioneta.

Según pudo observar Mejor Informado en las imágenes, la persecución habría comenzado alrededor de las 11:05 y recorrió distintas calles del barrio, entre ellas Choele Choel, El Dorado y Posadas.

Al menos ocho motos y cuatro vehículos policiales participaron del operativo. Foto: Captura

La Hilux intentó escapar marcha atrás

En un momento de la persecución, la Toyota Hilux quedó rodeada por los móviles policiales. El conductor intentó escapar marcha atrás, mientras llevaba completamente abierta la puerta trasera del lado del acompañante.

Durante esa maniobra se produjeron choques con una motocicleta policial y un patrullero que participaban del operativo.

A pesar de los impactos, la camioneta continuó su marcha por las calles del barrio mientras los efectivos mantenían la persecución.

La Hilux chocó contra una moto y un patrullero durante el intento de escape. Foto: Captura

Un despliegue que incluyó motos y patrulleros

La cantidad de efectivos que participaron del procedimiento también quedó expuesta en las imágenes.

En los videos se pueden contabilizar al menos siete motocicletas, dos patrulleros y dos camionetas de la Policía de Neuquén siguiendo a la Hilux.

Además, durante la secuencia aparece una Volkswagen Amarok blanca que se suma al operativo y acompaña la persecución.

Durante la persecución por Valentina Sur se escucharon varias detonaciones. Foto: Captura

Se escucharon detonaciones

Otro de los elementos que impacta en las imágenes son las detonaciones que se escuchan durante la persecución.

Por el momento, no existe información oficial que permita establecer el origen de esos sonidos ni confirmar qué ocurrió exactamente durante la secuencia.

Finalmente, la Hilux fue alcanzada en la zona de Choele Choel e Iguazú, donde se concretó la detención de un hombre que presuntamente conducía el vehículo.

Se espera información oficial por parte de la Policía de Neuquén. Foto: Archivo

La Policía todavía no informó qué ocurrió

Hasta el momento, la Policía de Neuquén no emitió información oficial sobre el procedimiento.

Por eso, todavía resta conocer qué originó la persecución, quién es el hombre detenido y qué circunstancias rodearon los choques y las detonaciones que quedaron registrados en los videos.

La información se encuentra en desarrollo y se esperan precisiones oficiales sobre el operativo ocurrido durante la mañana en Valentina Sur.

En abril del año pasado, un joven murió baleado y una adolescente resultó herida en un carro de comidas. Foto: Archivo

Un antecedente que vuelve a poner a Valentina Sur bajo la lupa

La persecución de este martes ocurre en un sector que ya fue escenario de un grave ataque armado. El 6 de abril de 2026, un joven de 19 años murió tras ser alcanzado por disparos mientras se encontraba junto a otras personas en un carro de comidas ubicado en Puerto Deseado y Juez Antonio Garro.

En aquel episodio, una adolescente también resultó herida. La investigación estableció que desde una motocicleta se efectuaron múltiples disparos contra el carro gastronómico.

El antecedente vuelve especialmente sensible la sucesión de imágenes registradas este martes, en las que se escuchan detonaciones durante una persecución que atravesó distintas calles del barrio y que involucró a numerosos efectivos policiales.