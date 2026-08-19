Un joven de 19 años que circulaba en bicicleta fue atropellado por una Nissan Frontier durante la noche de este martes sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de la Segunda Rotonda de Centenario.

Según contó el medio Centenario Digital, el ciclista fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en una ambulancia al Hospital Natalio Burd. De acuerdo con la información disponible, se encontraba consciente y pudo brindar sus datos personales.

El siniestro generó demoras en el tránsito porque la bicicleta quedó sobre la calzada y, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, solo quedó habilitado un carril para circular.

Cómo ocurrió el siniestro en la Ruta 7

Según la cobertura de Centenario Digital, el impacto involucró a una bicicleta y una Nissan Frontier conducida por un hombre.

Por el momento, no se informó oficialmente cómo se produjo la colisión ni si el ciclista intentaba cruzar la ruta o incorporarse hacia el Casco Viejo. Esa circunstancia deberá ser determinada a partir de las pericias y testimonios reunidos por la Policía.

El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y aportó sus datos al personal policial que intervino en el procedimiento.

A simple vista, la Nissan Frontier presentaba daños en la zona del paragolpes delantero, mientras que la bicicleta también sufrió algunos daños. La evaluación médica determinará el alcance de las lesiones del joven.

El joven fue trasladado consciente al Hospital Natalio Burd

Personal sanitario inmovilizó inicialmente al ciclista y luego lo trasladó al Hospital Natalio Burd de Centenario.

La información disponible en el lugar indicaba que presentaba golpes y algunas escoriaciones, aunque su estado debía ser evaluado por los profesionales médicos para descartar lesiones de mayor consideración.

Por tratarse de información preliminar, todavía no corresponde establecer un diagnóstico definitivo sobre el estado de salud del joven.

La Policía realizó las pericias en el lugar

En el sector trabajó personal de la División Tránsito Villa Obrera, que quedó a cargo de las actuaciones vinculadas con el siniestro.

Los efectivos realizaron las mediciones y recopilaron información sobre los vehículos y las personas involucradas. Estas tareas permitirán establecer con mayor precisión la mecánica del choque.

La investigación también deberá determinar qué recorrido realizaba el ciclista y bajo qué circunstancias se produjo el impacto.

El tránsito quedó restringido a un solo carril

El choque ocurrió en un sector de alto tránsito vehicular de Centenario. Mientras se desarrollaba el operativo policial, la circulación permaneció habilitada, aunque con una reducción a un carril.

La situación provocó una especie de embudo para quienes circulaban por la zona de la Segunda Rotonda, especialmente en la mano que conecta Centenario con Vista Alegre y los sectores próximos al Casco Viejo.

Por ese motivo, se recomendó circular con precaución y paciencia, especialmente durante las horas de mayor movimiento.

Un sector con antecedentes de siniestros viales

La Ruta 7 concentra diariamente un importante flujo de vehículos entre Neuquén, Centenario y las localidades del corredor hacia Vista Alegre, por lo que cualquier incidente puede provocar rápidamente demoras.

Además, la zona ya fue escenario de otros siniestros durante 2026. En julio, un ciclista fue atropellado por una camioneta en la tercera rotonda de la Ruta 7 en Centenario y también fue asistido consciente por personal sanitario.

En marzo, otro choque entre una camioneta y una moto en la primera rotonda de Centenario dejó a un adolescente con lesiones de consideración y generó una interrupción de la circulación durante más de una hora.

La pasarela y los cruces de peatones, un punto a observar

En las inmediaciones del lugar existe una pasarela habilitada para el cruce peatonal, ubicada unos metros detrás del sector donde ocurrió el impacto.

Según explicaron vecinos durante la cobertura, pese a la existencia de ese cruce, es habitual observar a personas que atraviesan la zona caminando o en bicicleta.

Sin embargo, no está confirmado que esta haya sido la maniobra realizada por el joven de 19 años. Esa circunstancia forma parte de los aspectos que deberá establecer la investigación policial.