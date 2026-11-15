Pasadas las 20 del sábado 14 se registró un grave siniestro vial en Centenario sobre la Ruta 7 donde un hombre en bicicleta había sido atropellado. Las primeras informaciones indicaban que, a la altura de los semáfors de calle 8, un auto Fiat Cronos en el que iban dos mujeres embistió a un ciclista que cruzaba la ruta.

La conductora del rodado habría intentado evitar el impacto, lo cual hizo que además terminara chocando contra un poste de alumbrado público. Tras hacer un trompo finalizó metros más adelante atravesado en la banquina de la mano Vista Alegre-Centenario.

Como consecuencia, el ciclista, un joven de 23 años, salió despedido de su rodado varios metros hasta quedar en la banquina con graves lesiones. Inicialmente fue asistido por personal del Hospital Natalio Burd y luego derivado en código rojo hacia el Castro Rendón en Neuquén.

El primer reporte detalló que presentaba traumatismo de cráneo y una lesión en su pierna.

Trágicamente luego de que permanezca internado se confirmó que el joven, identificado como Héctor Alvarado, murió durante la madrugada tras permanecer en el Castro Rendón.

A partir de esto la investigación deberá modificar su carátula y se averigua con testigos si los semáforos funcionaban en ese momento, como también si había iluminación. Además en el lugar hay una sola cámara de seguridad que pertenece a una chacra y aún no se sabe si enfocó ese sector.

En cuanto al estado de la conductora del Fiat y la acompañante, presentaban golpes y habían sido trasladadas al nosocomio local bajo observación. A la investigación también se sumará el testimonio de la conductora.