Un importante operativo policial se llevó a cabo este sábado por la mañana en la ciudad de Neuquén, con un fuerte despliegue de recursos humanos y logísticos en varios barrios.

El procedimiento comenzó en la intersección de las calles Collón Cura y Antártida Argentina, bajo la supervisión de autoridades de la Dirección de Seguridad de Confluencia. Además, contó con apoyo aéreo mediante el sobrevuelo de un helicóptero.

Participaron varias unidades policiales

Del operativo participaron efectivos de la Comisaría Tercera junto a personal de las comisarías 44, 12 y 16, además de la División Seguridad Bancaria.

El despliegue incluyó un número significativo de uniformados y móviles policiales distribuidos en puntos estratégicos.

Objetivo: prevención e identificación

El principal objetivo del operativo fue la identificación de personas y vehículos, junto con tareas de saturación preventiva para reforzar la seguridad en la ciudad.

Las acciones se concentraron en los barrios:

Unión de Mayo

Huiliches

Progreso

San Lorenzo Sur

Valentina Sur

Estas zonas fueron consideradas prioritarias para incrementar la presencia policial y prevenir posibles hechos delictivos.

Refuerzo en zonas estratégicas

El operativo forma parte de una estrategia de seguridad preventiva que busca aumentar la visibilidad policial y generar mayor control en sectores con alta circulación.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de despliegues continuará en distintos puntos de Neuquén durante las próximas semanas.