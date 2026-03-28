Este sábado por la mañana, alrededor de las 9:45, personal de la Comisaría 21° del barrio Melipal, en la ciudad de Neuquén, intervino ante un intento de robo de vehículo en inmediaciones de la calle Collón Curá.

El operativo se inició tras un requerimiento que alertaba sobre la presencia de un hombre dentro de un automóvil que funcionaba como taxi.

Intento de fuga y operativo coordinado

Al arribar al lugar, los efectivos intentaron identificar al individuo, quien reaccionó intentando darse a la fuga.

Sin embargo, mediante la coordinación vía radial y la intervención de personal de Motoristas, se logró la correcta identificación y demora del presunto autor del hecho.

Durante la inspección del rodado, los agentes constataron daños en el sistema de arranque del vehículo, lo que indicaría un intento de sustracción.

El propietario del taxi fue notificado de la situación y procedió a radicar la correspondiente denuncia ante las autoridades.

Actuación policial y procedimientos

La rápida respuesta de la Comisaría 21° permitió recuperar el vehículo sin que fuera sustraído, evitando así un posible perjuicio mayor.

El sospechoso quedó demorado a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.