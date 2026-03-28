Un cargamento de ketamina líquida fue secuestrado este sábado por la Policía de la Ciudad durante un operativo en el barrio porteño de Caballito. El procedimiento se realizó a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi al 555, donde los efectivos detectaron un camión de gran porte estacionado en doble fila.

La intervención estuvo a cargo de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur, que realizaba tareas de control en la zona.

Hallazgo de la droga oculta

Durante la inspección del vehículo, los agentes realizaron una requisa exhaustiva y detectaron una irregularidad en uno de los tanques de combustible. En lugar de gasoil, el compartimento contenía aproximadamente 600 litros de ketamina líquida.

La sustancia, utilizada en ámbitos médicos y veterinarios como anestésico, también es considerada una droga de abuso de alta peligrosidad por sus efectos disociativos.

Según fuentes policiales, el cargamento estaba disimulado en un tanque adaptado, lo que dificultaba su detección en controles rutinarios. El camión contaba con patente paraguaya.

Detención y avance de la investigación

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo de seguridad para resguardar el perímetro y evitar incidentes en una zona comercial con alta circulación de personas.

El conductor del vehículo, de nacionalidad paraguaya, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades investigan el origen del cargamento de ketamina y si su destino final era la distribución minorista en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué se investiga ahora