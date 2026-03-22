Este domingo se corre en Villa La Angostura la primera edición de Vértice Sur, una competencia que no solo reunirá a más de 200 corredores, sino que también apuesta a consolidarse como una experiencia completa que combina deporte, turismo y comunidad.

La competencia tuvo su largada este domingo a las 9 de la mañana en Puerto Manzano, con una partida simbólica desde el cartel de Villa La Angostura. Desde allí, los ciclistas seguirán un recorrido que conecta con Villa Traful, donde estará ubicada la llegada.

El evento reúne a corredores de distintos puntos de la Patagonia, con fuerte presencia local y regional: San Martín de los Andes, Bariloche, Esquel y Neuquén, entre otros.

Restricciones de tránsito

Debido a este gran despliegue y para la seguridad tanto de los cientos de deportistas como de los miles de espectadores y organizadores, el tránsito en un tramo de la Ruta 40 se mantendrá habilitado pero restringido.

Desde Vialidad Nacional indicaron que la reducción es entre el ingreso a Villa La Angostura y la Ruta Provincial 65, en Villa Traful. El evento está programado hasta las 14, así como el corte de tránsito.

Cabe destacar que se puede circular pero solo en un carril. Solicitan a los usuarios transitar con extrema precaución en la zona ya que hay público y ciclistas sobre la ruta, así como también respetar las indicaciones del personal policial y Gendarmería Nacional, que están en el lugar.