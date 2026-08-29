Cinco desarmaderos y comercios vinculados a la actividad vehicular de Centenario quedaron bajo la lupa durante un operativo realizado este jueves por personal del Departamento Sustracción de Automotores de la Policía del Neuquén.

La intervención se realizó de manera conjunta con las áreas de Transporte, Inspección, Bromatología, Comercio y Medio Ambiente de la Municipalidad de Centenario. La recorrida tuvo como objetivo verificar la documentación de los establecimientos, controlar vehículos y autopartes y comprobar el cumplimiento de las normas vigentes.

Vehículos y autopartes fueron revisados en los establecimientos. Foto: Gentileza

Cinco lugares y una revisión en detalle

Durante la jornada fueron inspeccionados cinco establecimientos. Los efectivos policiales y los inspectores municipales verificaron una importante cantidad de vehículos y distintas autopartes que se encontraban en los predios.

El procedimiento no se limitó a comprobar la documentación de los automotores. También se revisaron las condiciones de funcionamiento de los comercios y el cumplimiento de las exigencias municipales.

La tarea forma parte de los controles preventivos que permiten detectar situaciones que requieren ser corregidas y mantener bajo seguimiento una actividad vinculada directamente con vehículos y sus componentes.

Policía y Municipio trabajaron de manera conjunta en las inspecciones. Foto: Gentileza

Qué encontraron durante los controles

Las inspecciones dejaron como resultado distintos incumplimientos. Entre ellos se detectaron casos relacionados con la falta de habilitación comercial, cartelería y condiciones de orden e higiene.

Frente a estas situaciones, se labraron las actuaciones e infracciones correspondientes de acuerdo con la normativa municipal vigente.

En algunos establecimientos, además, los responsables fueron notificados para que regularicen la documentación necesaria y adecuen las condiciones de funcionamiento de los predios dentro de los plazos establecidos.

Los controles detectaron distintos incumplimientos en los predios. Foto: Gentileza

El objetivo: seguir el rastro de vehículos y autopartes

El operativo estuvo a cargo del Departamento Sustracción de Automotores, un área de la Policía del Neuquén que interviene en tareas vinculadas con la prevención y la investigación de delitos relacionados con vehículos.

La verificación de documentación, automotores y autopartes permite controlar que los elementos que se encuentran en estos establecimientos estén dentro del marco correspondiente.

El procedimiento terminó sin otras novedades y dejó expuesto que, además de la documentación vinculada a los vehículos, existen otros aspectos de los establecimientos que también deben cumplir con las normas.

Un control que continuará en distintos puntos

La participación conjunta de la Policía y las áreas municipales permitió abordar el funcionamiento de los desarmaderos desde distintos aspectos: automotor, comercial, ambiental y de higiene.

Desde la Policía del Neuquén señalaron que este tipo de procedimientos forma parte de las tareas preventivas y de control destinadas a verificar la legalidad de vehículos y autopartes, prevenir delitos vinculados con la sustracción de automotores y fortalecer la seguridad de la comunidad.