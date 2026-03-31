Un intento de fuga en plena noche terminó dejándo en evidencia un caso de faena clandestina en Lamarque: dos hombres fueron interceptados por la Brigada Rural cuando intentaban escapar con varios kilos de carne vacuna transportados sin control sanitario, lo que derivó en el secuestro e incineración de toda la carga.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes por la noche, en el marco de un operativo preventivo sobre el camino rural que conduce a la Isla Chica. En ese contexto, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que una maniobra llamó la atención de los uniformados: una camioneta que se aproximaba al control, al advertir la presencia policial, giró de manera repentina para intentar huir del lugar.

Sin embargo, lejos de lograr su objetivo, esa decisión terminó siendo clave. Inmediatamente, los efectivos iniciaron una persecución, y lograron interceptar el vehículo a unos 500 metros del punto inicial.

Se trataba de una Toyota Hilux en la que viajaban dos hombres, de 47 y 38 años, ambos domiciliados en Choele Choel. Pero lo más preocupante apareció cuando los agentes inspeccionaron la parte trasera de la camioneta: allí encontraron una importante cantidad de carne vacuna despostada, distribuida en bolsas de consorcio negras, sin ningún tipo de refrigeración ni condiciones mínimas de higiene.

Además, según se pudo constatar en el lugar, el vehículo no contaba con habilitación para el transporte de alimentos, lo que agravó aún más la situación. La principal hipótesis apunta a que la carne tendría origen en un establecimiento no autorizado, lo que encuadra en la faena clandestina.

Pero eso no es todo. Este tipo de maniobras no solo constituye una infracción legal, sino que también representa un serio riesgo sanitario, ya que la carne podría haber terminado en el circuito informal de comercialización sin ningún tipo de control, exponiendo a potenciales consumidores a enfermedades.

Finalmente, ante la gravedad de lo detectado, se labró un acta de infracción en el marco de la Ley Provincial 2534, vinculada al transporte ilegal de carne. Como medida inmediata, se dispuso el secuestro y la incineración total de la carga, evitando así su circulación.