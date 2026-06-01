Por pedido de las fiscales del caso Eugenia Titanti y Paula Yerfino, un hombre fue detenido y quedó con prisión preventiva por dos meses. Se resolvió durante una audiencia realizada hoy, en la que además la fiscalía le formuló cargos por un nuevo hecho ocurrido ayer en la ciudad de Neuquén.

Titanti solicitó que se modifique la medida cautelar que pesaba sobre D.H.E.R, quien era investigado desde enero de este año por comercio de estupefacientes y tenencia ilegítima de armas de fuego. La fiscal explicó que el imputado cumplía una prisión domiciliaria, pero abandonó el lugar donde debía permanecer y fue declarado en rebeldía en marzo.

Tras ser localizado y detenido ayer por personal policial, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que había quedado demostrado el riesgo de entorpecimiento y requirió que se le imponga prisión preventiva.

Cuál fue el nuevo delito

Por otro lado, Yerfino le formuló cargos por un nuevo hecho ocurrido el 31 de mayo de 2026. Según la investigación provisoria, personal policial que realizaba tareas de patrullaje observó al imputado circulando en una motocicleta sin dominio colocado, tras lo cual el hombre huyó a pie y luego se resistió al procedimiento policial.

De acuerdo con la acusación, la motocicleta presentaba adulteradas las numeraciones identificatorias de chasis y motor. Además, al momento de su detención, el imputado tenía en su poder 97 gramos de cocaína, una balanza digital, dinero en moneda nacional y extranjera, y dos teléfonos celulares.

Por este nuevo hecho, la funcionaria de la fiscalía le atribuyó los delitos de resistencia a la autoridad, encubrimiento y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo, que estuvo a cargo de la audiencia, hizo lugar a los pedidos de las fiscales del caso. De esta manera impuso dos meses de prisión preventiva, tuvo por formulados los cargos por el nuevo hecho y fijó el plazo para que concluya la investigación en cuatro meses.