Un procedimiento conjunto entre el 911 RN Emergencias, la Policía y el área de Tránsito Municipal de Bariloche permitió demorar a un hombre que trasladaba una moto en actitud sospechosa y que dio positivo en alcoholemia con más de 2 gramos de alcohol en sangre.

Todo comenzó durante una recorrida preventiva desde el Centro de Monitoreo del 911. A través de las cámaras ubicadas en la zona sur de la ciudad, un operador observó a un hombre encapuchado que llevaba una moto roja de 110 CC. “a tiro” por las calles Eluney y Nuestras Malvinas. La forma en que se desplazaba llamó la atención y se activó de inmediato el operativo policial.

Con información en tiempo real sobre las características del sospechoso y su recorrido, un móvil de la Comisaría 42º logró interceptarlo en otro sector del barrio. Al verificar la situación, los efectivos constataron que el rodado tenía prohibición de circulación vigente y carecía de la documentación obligatoria.

En paralelo, se solicitó la intervención de inspectores de Tránsito Municipal, quienes realizaron el test de alcoholemia. El resultado fue contundente: 2,12 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy superior al permitido. El procedimiento terminó con la demora del hombre en calidad de infractor y el secuestro preventivo de la moto, con la intervención de la Policía para completar las actuaciones.

La rápida lectura de la situación sospechosa y la coordinación entre los operadores del 911, la Policía y los inspectores municipales fueron determinantes para controlar el hecho y evitar que derivara en un episodio más grave en las calles de Bariloche.