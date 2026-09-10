Rubén Ángel Muñoz, el expolicía rionegrino que permanece preso en El Maruchito y asesor del bloque sorista del Deliberante de Roca, fue imputado por un violento episodio en el que rompió a patadas la puerta de su alojamiento, avanzó hacia una reja de seguridad y atacó con sillas al personal penitenciario. La Justicia lo acusó por daño agravado en concurso real con atentado a la autoridad y abrió una investigación.

El nombre de Muñoz ya había quedado en el centro de la escena cuando Mejor Informado reveló el escándalo ocurrido dentro de El Maruchito. En aquel momento, el expolicía había protagonizado un fuerte disturbio, rompió la puerta del lugar donde se encontraba alojado y terminó sancionado con la suspensión de las salidas al patio. Ahora, llegó formalmente a la Justicia con una nueva imputación.

Según la reconstrucción presentada por la fiscal durante la audiencia de formulación de cargos, los penitenciarios comenzaron a escuchar fuertes golpes metálicos provenientes del pabellón central y fueron hasta el sector para verificar qué estaba sucediendo. Allí encontraron a Muñoz exaltado y gritando desde el interior de su lugar de alojamiento.

Pero la situación no quedó en insultos ni golpes contra las instalaciones. Muñoz comenzó a patear la puerta con fuerza hasta conseguir algo que parecía difícil: arrancó las bisagras y terminó derribándola. Con la puerta en el piso, salió hacia el pasillo y avanzó hasta la primera reja de contención, una de las barreras que separan el sector interno de la salida del establecimiento.

Y fue allí donde el episodio tomó otro nivel. De acuerdo con la acusación fiscal, el interno intentó abrirse paso y atacó con sillas a los agentes penitenciarios que intervinieron para frenarlo. En medio del forcejeo también provocó daños en las bisagras y en el pestillo de seguridad de la reja.

Finalmente, el personal logró reducirlo. Como la puerta de su alojamiento había quedado completamente destruida, las autoridades debieron trasladarlo preventivamente a otro sector del penal, concretamente a la sala de abogados. La situación que en abril había terminado con una sanción disciplinaria ahora derivó en una causa penal contra el interno.

El "Gato" Muñoz, otra vez frente a la Justicia

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de respaldo el acta del procedimiento, los testimonios de los agentes penitenciarios que participaron de la intervención, la denuncia realizada por el director del establecimiento y un informe fotográfico elaborado por Criminalística.

Pese a la oposición de su defensor particular, la jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación penal preparatoria. Muñoz, mientras tanto, continúa privado de su libertad en El Maruchito, donde cumple una condena previa por amenazas simples.

El caso vuelve a poner en escena la particular historia del exintegrante de la Policía de Río Negro. Muñoz fue cesanteado de la fuerza por faltas de respeto reiteradas a sus susperiores y posteriormente quedó involucrado en dos causas penales que terminaron en una condena unificada de tres años de prisión: una relacionada con la toma del edificio de la Unidad Regional II y otra por amenazas contra el actual ministro de Seguridad, Daniel Jara, cuando todavía no ocupaba ese cargo.