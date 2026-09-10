Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado en inmediaciones del cementerio de Lamarque y todo apunta a que podría tratarse de Kevin Hernández. La ropa y el calzado que llevaba el cuerpo presentarían coincidencias con los que tenía el joven tenía al momento de desaparecer el 22 de febrero. Sin embargo, todavía no existe una identificación oficial y serán las pericias las que determinarán si se trata del joven buscado desde hace más de seis meses.

Cómo encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición en Lamarque

El hallazgo se produjo alrededor de las 15:30, en un sector cercano a un cauce de agua en inmediaciones del cementerio municipal. Hasta ese lugar llegaron efectivos policiales y personal de Criminalística, que comenzaron a trabajar sobre la escena para intentar establecer las circunstancias que rodearon la muerte.

Según las primeras observaciones realizadas en el lugar, uno de los elementos que encendió las alarmas fue precisamente la vestimenta. Fuentes cercanas a la investigación señalaron a Mejor Informado que tanto las prendas como el calzado podrían coincidir con los que llevaba Hernández cuando fue visto por última vez. Es un indicio importante, pero todavía insuficiente para confirmar la identidad.

De la misma manera, describieron que los restos estarían desmembrados, aunque todo indica que sería por el tiempo que lleva en el lugar y el accionar de perros. Aunque la Justicia ordenó la realización de la autopsia, que se realzará en los próximos días en la morgue judicial de General Roca, donde fueron trasladados.

Qué permite reconstruir el hallazgo de este cuerpo

Además, la ubicación donde apareció el cuerpo abre una posibilidad que podría explicar por qué durante meses no pudo ser localizado. De acuerdo con las fuentes consultadas, habría permanecido sumergido durante buena parte del tiempo transcurrido desde la desaparición. Esa circunstancia será ahora analizada por los investigadores.

Los estudios de los expertos forenses deberán conrirmar las causas de la muerte, estimar la data y a través de análisis genéticos confirmar si se trata de Hernández. Cualquier conclusión en ese sentido sería apresurada y deberá surgir de los estudios forenses y del resto de las pericias.

Desaparición y búsqueda

Kevin Hernández desapareció en Lamarque el pasado 22 de febrero. Desde entonces se realizaron numerosos rastrillajes y operativos en distintos sectores de la localidad y sus alrededores, con participación de fuerzas de seguridad y organismos abocados a la búsqueda. Incluso, durante los extensos operativos, se encontró una isla con una plantación de marihuana.

El caso provocó una profunda conmoción en toda la comunidad lamarqueña. Vecinos se movilizaron en distintas oportunidades para reclamar por la aparición del joven y mantener visible una búsqueda que se extendió durante meses. Incluso la Municipalidad de Lamarque decidió suspender la Fiesta Nacional del Tomate por la desaparición.

Ahora, el hallazgo de este cuerpo vuelve a poner el nombre de Kevin en el centro de la investigación. Pero todavía falta la respuesta definitiva: saber si detrás de esas prendas y ese calzado está el joven que Lamarque buscó durante más de seis meses y, después, reconstruir qué fue lo que realmente ocurrió.