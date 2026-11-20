La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Leonardo Cositorto y otros integrantes de Generación Zoe, en una causa que investiga 1.095 presuntas estafas cometidas mediante un esquema de captación de inversiones y promesas de elevados rendimientos económicos.

La resolución también dispuso revocar 23 sobreseimientos que habían sido dictados previamente por la jueza María Alejandra Alliaud. De esta manera, la investigación deberá avanzar sobre la posible participación de esas personas en la estructura que operó bajo el nombre de Organización Zoe.

Los jueces Pablo Yadarola, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que existen elementos para sostener los procesamientos y continuar examinando las responsabilidades de los involucrados. Además, la Cámara tomó medidas respecto de otras 12 personas investigadas por presunto lavado de activos provenientes de las maniobras defraudatorias.

Cómo funcionaba el esquema de Generación Zoe

Según la hipótesis judicial, la organización habría funcionado entre 2019 y abril de 2022, con una estructura jerárquica y división de tareas. Su principal actividad habría sido captar dinero de terceros mediante promesas de rentabilidades elevadas y retornos económicos.

La resolución describe un esquema piramidal de recaudación de fondos, con personas que habrían cumplido funciones ejecutivas y logísticas y que, de acuerdo con la investigación, conocían que los compromisos asumidos con los inversores no serían cumplidos.

La estructura estaba encabezada por Cositorto, a quien se le atribuyó la conducción de la organización. En un nivel similar se ubicó a otros integrantes señalados como jefes u organizadores de su estructura central.

Cursos de coaching, criptomonedas e inversiones respaldadas por oro

Generación Zoe se presentaba como una empresa próspera y solvente que ofrecía cursos de coaching, trading y liderazgo, junto con distintas alternativas de inversión.

Entre las propuestas figuraban operaciones vinculadas con criptoactivos, tokens, proyectos inmobiliarios y supuestas inversiones respaldadas por oro. Esa combinación de formación financiera y oportunidades de inversión era parte de la presentación comercial utilizada para atraer aportantes.

La organización contaba con numerosas oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y otras localidades del país. La investigación también identificó operaciones que habrían tenido origen en dependencias del exterior.

Entre los países mencionados en el expediente aparecen Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Bolivia, México y Guatemala.

El perjuicio económico supera los 16 millones de dólares

Uno de los puntos centrales de la investigación es la magnitud del daño económico atribuido a la organización. De acuerdo con la resolución judicial, durante el período investigado el perjuicio habría superado los 16 millones de dólares, además de más de 4 millones de pesos y 6.500 euros.

A esas cifras se suman bienes registrables cuyo valor todavía no fue determinado.

El monto refleja la dimensión de las operaciones que busca reconstruir la Justicia y la cantidad de personas que habrían resultado afectadas por las promesas de inversión de Generación Zoe.

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, investigado por 1.095 presuntas estafas - Foto: Noticias Argentinas

La Cámara revocó 23 sobreseimientos y amplió la investigación

La decisión de los camaristas también alcanzó a personas que habían sido desvinculadas de la causa. Los 23 sobreseimientos revocados habían sido dictados por la jueza María Alejandra Alliaud.

Para los integrantes de la Sala 1, todavía existen aspectos que deben analizarse sobre las vinculaciones de esos imputados con la estructura piramidal y el funcionamiento de la organización.

La resolución también comprendió a 12 personas investigadas por el presunto delito de lavado de activos, a partir de fondos que habrían tenido origen en las maniobras defraudatorias.

De esta manera, la investigación no queda limitada a quienes habrían participado directamente en la captación de dinero, sino que también busca establecer qué ocurrió con los recursos obtenidos y quiénes pudieron intervenir en su circulación.

Los antecedentes judiciales de Leonardo Cositorto

El avance de esta causa se suma a otros procesos judiciales que tuvo que enfrentar el fundador de Generación Zoe.

En febrero de 2025, Cositorto fue condenado a 12 años de prisión en Corrientes por estafa y asociación ilícita, en un juicio realizado en la ciudad de Goya. En ese mismo proceso, otros integrantes de la organización también recibieron condenas.

El momento de la detención de Leonardo Cositorto en República Dominicana - Foto: Archivo

La organización había quedado bajo investigación luego de que numerosos inversores denunciaran que no podían recuperar el dinero que habían entregado. Cositorto fue detenido en abril de 2022 en República Dominicana y posteriormente trasladado a la Argentina.

En Neuquén, la causa también tuvo repercusiones. Durante mayo de 2022, la Justicia investigó la participación de un contador neuquino señalado como parte de la estructura de captación de fondos. Se realizaron allanamientos en el barrio Canal V y se difundieron detalles sobre el reclutamiento de inversores en la región.