Dos hombres fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en el barrio Chacra IV de San Martín de los Andes en el marco de una investigación por un presunto robo. Durante los procedimientos, la policía incautó indumentaria y calzado vinculados a uno de los sospechosos, más de $200.000 en efectivo, un arma calibre 22 con cargador, municiones de distintos calibres y estupefacientes como cannabis y cocaína.

El operativo estuvo a cargo de la División Brigada de Investigaciones Zona Sur, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 23, 43 y del Comando Radioeléctrico. También intervino la División Antinarcóticos ante el hallazgo de drogas durante los allanamientos.

Uno de los sospechosos fue demorado en uno de los domicilios allanados, mientras que el otro fue aprehendido directamente por tenencia ilegal de arma de fuego. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, a la espera de que se determinen los pasos procesales correspondientes.

Los investigadores indicaron que los elementos incautados, como el dinero y las armas, son clave para avanzar en la causa y esclarecer la participación de cada detenido en el presunto robo. Además, la incautación de drogas permitirá sumar nuevas líneas de investigación en el marco de la intervención de Antinarcóticos.

El detalle de los elementos encontrados en los allanamientos:

Dinero: $200.000 en efectivo

Armas: calibre 22 con cargador y municiones

Ropa y calzado: vinculados a los sospechosos

Drogas: cannabis y cocaína



La policía destacó que los allanamientos fueron “altamente positivos” y que los procedimientos se realizaron siguiendo protocolos para garantizar la seguridad de todos los efectivos y vecinos del barrio. La investigación continúa abierta y las autoridades judiciales evaluarán las pruebas reunidas para avanzar en la causa.