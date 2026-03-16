La Justicia de Neuquén imputó al concejal Sebastián Ávila, del partido MID, por un presunto ataque armado ocurrido durante la primera quincena de enero en Plaza Huincul.

La formulación de cargos se realizó el viernes pasado en una audiencia conducida por el juez Ignacio Pombo. El delito atribuido es lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió cerca del mediodía en la intersección de Los Tulipanes y Las Higueras, en la zona de chacras de la localidad.

Tres disparos y una denuncia posterior

Según el relato judicial, un hombre resultó herido con tres disparos: uno en cada pierna y otro en una mano.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital de Complejidad VI, donde recibió atención médica. Posteriormente, realizó la denuncia que dio origen a la investigación penal.

Qué dijo la fiscalía sobre el ataque

El fiscal Gastón Liotard explicó que el hecho involucró a Ávila y a otras personas aún no identificadas, quienes habrían atacado a dos hombres en inmediaciones del domicilio de una de las víctimas.

“Ávila, junto con otras personas que no han sido identificadas aún, atacó a dos personas. Particularmente una de ellas resulta herida de arma de fuego y lo identifica como su atacante”, señaló el fiscal durante la audiencia.

Liotard indicó además que el hombre herido también fue agredido con golpes y patadas.

El fiscal descartó que el episodio estuviera vinculado a un intento de robo, ya que ocurrió en cercanías del domicilio de la víctima.

Dos meses de investigación y restricción de acercamiento

El juez Ignacio Pombo dispuso un plazo de dos meses de investigación para avanzar con la causa.

Durante ese período, el concejal permanecerá en libertad, pero deberá cumplir una prohibición de acercamiento a la víctima por 60 días, como medida de protección.