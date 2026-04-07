Un caso explosivo sacude por estas horas al sistema sanitario del Alto Valle: una mujer fue denunciada por el Ministerio de Salud tras descubrirse que se hacía pasar por médica y atendía pacientes en clínicas privadas de General Roca y Villa Regina, utilizando documentación presuntamente falsificada.

La presentación judicial fue impulsada directamente ante la Fiscalía General y apunta a dos delitos graves: ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos. Según la información oficial, la mujer llegó a desempeñarse como profesional dentro de instituciones de salud, lo que encendió todas las alarmas en el sistema sanitario.

La maniobra comenzó a derrumbarse cuando la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria detectó irregularidades en los papeles que había presentado para obtener su matrícula. A partir de ese momento, se inició una revisión más profunda que dejó al descubierto inconsistencias clave en su supuesta formación.

El dato más fuerte está en el origen del título. La mujer afirmaba ser “Médico Cirujano” egresada de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela. Sin embargo, la documentación presentaba inconsistencias que pusieron en duda su autenticidad y terminaron por derribar toda la estructura que había construido.

En consecuencia, las autoridades ya habían tomado una medida preventiva en marzo: la suspensión de su matrícula profesional. Pero el avance de la investigación y la gravedad de los indicios llevaron el caso a otro nivel, con una denuncia penal formal que ahora quedó en manos de la Justicia. Finalmente, el Ministerio de Salud confirmó que seguirá colaborando con la investigación y aportará toda la documentación reunida para determinar responsabilidades.