Una investigación por venta de drogas al menudeo en Florencio Varela terminó con 27 allanamientos, 11 personas detenidas y otras nueve aprehendidas. Durante los procedimientos, los investigadores encontraron estupefacientes escondidos debajo de una bañera y dinero en efectivo dentro de un oso de peluche.

Los operativos se concentraron en el barrio Santa Rosa, conocido como Las Casitas, y otros domicilios vinculados con la causa. Participaron más de 800 efectivos policiales de distintas unidades y especialidades.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas dos mujeres y nueve hombres. Además, otras nueve personas quedaron aprehendidas.

La causa se inició el 21 de septiembre de 2026 y estuvo a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales. A partir de tareas de inteligencia criminal, vigilancias y seguimientos, los investigadores establecieron la presunta existencia de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades en Santa Rosa.

Según la investigación, el circuito de abastecimiento tendría su origen en la localidad de Bosques, también perteneciente al partido de Florencio Varela.

Las tareas permitieron identificar a presuntos integrantes de la estructura, determinar los roles que desempeñarían y localizar domicilios utilizados para abastecer, almacenar, fraccionar y distribuir la droga.

La comercialización se habría realizado mediante puntos de venta fijos y móviles, además de operaciones bajo la modalidad conocida como “pasamanos”.

Quién es “El Peruano”, señalado como presunto proveedor

Dentro de la investigación fue identificado Víctor Galván Condori, alias “El Peruano”, señalado como el presunto principal proveedor y referente de la organización.

Durante el procedimiento en el que fue detenido, los agentes encontraron estupefacientes ocultos debajo de una bañera ubicada en su dormitorio.

En el mismo lugar también descubrieron dinero en efectivo escondido dentro de un oso de peluche. Para los investigadores, ambos métodos habrían sido utilizados para dificultar el hallazgo de los elementos vinculados con la actividad investigada.

Los 27 procedimientos permitieron secuestrar 5.000 dosis de cocaína y 200 dosis de marihuana. También fueron incautados $12 millones, 15.000 dólares y 1.600 euros, además de dos revólveres, 22 teléfonos celulares, una computadora y una balanza de precisión.

Entre los elementos secuestrados también había una cuchara con vestigios, 19 envoltorios de nylon y cuatro vehículos de alta gama.

La investigación está a cargo de la UFIJ N.º 1 Descentralizada de Florencio Varela, encabezada por el fiscal Darío Provisionato, junto con la Ayudantía Fiscal de Leonardo Vali.

Las medidas fueron dispuestas con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6, a cargo de Adrián Villar, perteneciente al Departamento Judicial Quilmes.

La investigación continuará ahora sobre las responsabilidades individuales de los involucrados y las posibles ramificaciones de la presunta organización.