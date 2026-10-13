Luis Alan Valverde Rodríguez, alias "Papá", fue detenido este lunes en Lima, Perú. Se trata del tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", y era uno de los prófugos más buscados por la Justicia argentina por el triple crimen de Florencio Varela.

La captura fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien informó que el operativo se concretó cerca de las 15 en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, en la zona de Huachipa.

Quién es "Papá" y qué rol le atribuyen

Valverde Rodríguez, de 40 años, está señalado como el presunto líder máximo de la organización narco detrás de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Los investigadores sospechan que ocupaba un rol de liderazgo dentro de la estructura criminal, encargándose de la logística, la adquisición de estupefacientes y los cobros.

Su nombre quedó incorporado al expediente tras el análisis de testimonios y cámaras de seguridad. Una de las delatoras del caso, Celeste Magalí González Guerrero, identificó a otro de los prófugos como "custodio de Papá", lo que refuerza su lugar en la cadena de mando.

La detención con identidad falsa

Según informaron fuentes oficiales, Valverde Rodríguez utilizaba la identidad falsa de Miguel Gerardo Celestino Timana, un documento perteneciente a un ciudadano real registrado en el sistema RENIEC de Perú. El uso deliberado de esa identificación evidencia que el prófugo tenía pleno conocimiento de los pedidos de captura en su contra.

Triple crimen de Florencio Varela

La captura fue el resultado de un trabajo de inteligencia estratégica que combinó observaciones, vigilancias y seguimientos, manejo de fuentes humanas e inteligencia electrónica.

Los antecedentes del detenido en Perú

Valverde Rodríguez registra un amplio historial delictivo en su país natal. En junio de 2013 fue detenido en Trujillo, donde la Policía Nacional lo señaló como presunto cabecilla de la organización criminal "Los Injertos de Nuevo Jerusalén", vinculada a extorsiones y cobro de cupos.

También habría estado recluido en el penal El Milagro en 2007 y 2020 por el delito de robo agravado.

El vínculo con "Pequeño J" y la trama del triple crimen

Valverde Rodríguez es tío paterno de "Pequeño J", el imputado más visible del caso. "Pequeño J" fue detenido en Perú en septiembre de 2025 y posteriormente extraditado a la Argentina. En junio de 2026 fue procesado con prisión preventiva por su presunta participación en los homicidios.

El triple crimen ocurrió el 19 de septiembre de 2025. Las tres jóvenes fueron engañadas con la promesa de una fiesta donde les pagarían 300 dólares a cada una. Fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas. Sus cuerpos fueron encontrados semienterrados el 24 de septiembre.

El móvil habría sido una venganza narco por el robo de 30 kilos de cocaína que habría protagonizado un conocido de una de las víctimas.

Qué pasará ahora con el detenido

Tras la detención en Lima, las autoridades argentinas deberán avanzar con el trámite de extradición para que Valverde Rodríguez sea trasladado al país y quede a disposición de la Justicia federal de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.

Está imputado por homicidio agravado reiterado en concurso real, con agravantes por concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

La causa ya acumula 16 detenidos, mientras que otros dos prófugos permanecen buscados: Álex Ydone Castillo y David Morales Huamaní.