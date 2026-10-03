La pasión y el color del fútbol argentino pueden contra todo y siguen siendo un motivo de atracción para fanáticos y protagonistas de primer nivel que no quieren perderse la posibilidad de vivir la experiencia.

André Pierre Gignac es un futbolista francés, mundialista con la Selección de su país que hace 11 años eligió mudarse a México para defender la camiseta de Tigres.

El goleador se expresó muchas veces como simpatizante de Boca Juniors y el viernes por la noche se dio el gusto de conocer La Bombonera en la goleada del dueño de casa ante Unión de Santa Fe por la 11ª fecha del Torneo Clausura.

Sin embargo, el europeo quedó tan entusiasmado que este sábado quiso seguir de gira futbolera y llegó con amigos hasta Florencio Varela para ver el compromiso entre Defensa y Justicia y San Lorenzo.

De chori en el Conurbano

Al tanto de lo que se vive en cada previa de todos los estadios del país, Gignac no se privó de nada y se filmó comiendo un choripán en Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.

La presencia de las dos hinchadas en el estadio le dieron un clima diferente a la tarde que terminó en goleada en contra del conjunto de Boedo, profundizando su mal momento deportivo.

Gignac es agente libre desde junio pasado, pero a los 40 años de edad todavía no ha informado de su retiro como profesional. Mientras tanto se da el gusto de girar por el mundo y vivir nuevas experiencias alrededor de la pelota.