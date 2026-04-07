Golpe al narcotráfico en San Martín de los Andes: el operativo por droga que podría destapar una red

El operativo que desbarató un punto de venta de droga en San Martín de los Andes no solo dejó un secuestro récord, sino que abrió una investigación mucho más profunda que recién comienza. Así lo explicó el Fiscal Jefe de la Zona Sur de Neuquén, Gastón Ávila, quien aseguró que el caso podría escalar y revelar una estructura mayor.

“Es apresurado determinar el alcance, pero claramente estamos ante un caudal de estupefacientes muy grande. Esto parece ser la punta del iceberg”, sostuvo en diálogo con el programa Entretiempo por AM550.

Uno de los datos más llamativos que reveló Ávila es el origen de la investigación. El caso no comenzó por narcotráfico, sino por una causa menor. “Esto inicia con un allanamiento por objetos robados. Se sospechaba que en ese domicilio se reducían elementos sustraídos”, explicó.

El fiscal José Gerez encabezó el domingo la conferencia de prensa donde se brindó detalles del gran operativo.

Sin embargo, al ingresar a la vivienda del barrio Las Rosas, los investigadores se encontraron con un escenario completamente distinto: cerca de 10 kilos de droga —entre cocaína y marihuana—, armas, más de $12 millones en efectivo y municiones.

“Era un combo muy importante. Estamos hablando de mercadería que en la calle ronda los 350 millones de pesos”, detalló el fiscal.

Un engranaje que excede a un solo imputado

Para Ávila, el volumen de lo secuestrado permite inferir que no se trata de una operatoria individual. “Para poder comercializar esa cantidad de droga y manejar ese flujo de dinero, lógicamente tiene que haber varias personas involucradas”, afirmó.

En esa línea, adelantó que la investigación se enfocará ahora en analizar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y posibles conexiones con otros puntos de venta o proveedores, incluso con intervención de la Justicia Federal si aparecen indicios de una red mayor.

Un hallazgo récord de drogas en San Martín de los Andes.

El caso sumó un capítulo que agravó aún más el panorama: la imputación del propio abogado defensor (Facundo Trova) del principal acusado.

Según relató Ávila, tras la detención del sospechoso, personal de un hotel alertó a la policía sobre su estadía. Al ingresar a una de las habitaciones, los efectivos se encontraron con el letrado. “Cuando se abre la puerta, estaba el abogado defensor que dos horas antes había entregado a su cliente, con un arma de fuego, cocaína y una balanza de precisión”, señaló.

En el lugar también se hallaron más estupefacientes, dinero y municiones, lo que derivó en su imputación por tenencia con fines de comercialización y tenencia de arma de guerra.

Además de una pistola y un revólver se encontraron municiones, balanzas de precisión, posnet y anotaciones vinculadas a la venta.

Una investigación que recién empieza

Mientras el principal acusado (Sandro Sergio Flores), señalado como principal implicado permanece en prisión preventiva, el abogado quedó sujeto a medidas de coerción. Pero el foco, según el fiscal, está puesto en lo que viene. “A partir de ahora se abren distintas líneas: analizar los teléfonos, ver si hay otros puntos de venta, identificar proveedores y posibles vínculos”, explicó.

Además, no se descarta el uso de herramientas financieras para rastrear el movimiento del dinero, incluyendo billeteras virtuales y sistemas de pago electrónico detectados durante los allanamientos.

Finalmente, Ávila destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal, que se extendió durante todo el fin de semana largo.

“Fue un trabajo incansable, desde el viernes hasta el domingo a la noche, con allanamientos y diligencias permanentes. Vale la pena resaltarlo”, concluyó.

El caso, que comenzó como una investigación por robos, hoy se proyecta como uno de los golpes más importantes al microtráfico en la región y podría derivar en nuevas detenciones en los próximos días.