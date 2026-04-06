Qué dijo el ministro Nicolini tras el secuestro de 10 kilos de droga en un operativo en San Martín de los Andes

Luego del decomiso de 9,7 kilos de estupefacientes, más de $12 millones en efectivo y armas de fuego tras un allanamiento realizado en San Martín de los Andes, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini destacó los beneficios de la desfederalización del delito.



La misma se da a partir de la Ley 3488, que delegó desde el ámbito federal a la Provincia la investigación de los delitos vinculados al microtráfico de drogas. Con esta ley que impulsó el gobernador Rolando Figueroa, se materializó el traspaso de las investigaciones por comercialización y distribución de drogas para el consumo al sistema penal, mediante la adhesión a la Ley Nacional 26.052, que propone la desfederalización del delito.



“Con anterioridad a la Ley 3488, luego de encontrar elementos robados y droga, como fue el caso de San Martín de los Andes, nuestra policía no podía más que congelar la escena y darle actuación a la Justicia Federal en la causa por drogas. Pero desde que contamos con este instrumento, se trabaja con causas conexas y la Justicia provincial aborda tanto la causa por robo como la de narcotráfico. Se constituye una causa conexa y se suman las penas, lo que hace que los delincuentes pasen mayor tiempo en una cárcel”, analizó el ministro en diálogo con Radio y Televisión del Neuquén.



Nicolini detalló que luego del fraccionamiento, la droga incautada puede cotizarse a más de $350 millones. “Además de $12 millones, se incautó un posnet, que utilizando el equipamiento con que cuenta la Provincia, nos permitirá determinar la cantidad de dinero que los delincuentes habían obtenido a partir de sus actividades ilícitas”.



Luego de destacar que la semana pasada se secuestraron más de 300 dosis de cocaína lista para su comercialización en Chos Malal, el ministro comentó que con estos operativos se desbaratan los recursos operativos de las bandas dedicadas al delito. En ese sentido, agregó que “este tipo de operativos permite dejar fuera de circulación gran cantidad de armas”, resaltando que “vamos a continuar intensificando esta línea de trabajo, dotando a nuestro personal con equipamiento de avanzada”.



Para finalizar, Nicolini señaló que “permanentemente estamos trabajando, realizando una inversión en seguridad como nunca se ha realizado en la Provincia. La incorporación de dispositivos menos letales como las Taser 10 de última generación, combinadas con las Body Cam Action 4 hacen que la Policía de Neuquén sea la única que cuenta con ese equipamiento en Latinoamérica”.



En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos en San Martín de los Andes al inquilino de una vivienda del barrio Las Rosas donde se hallaron los casi 10 kilos de droga destinada a la comercialización. También a su abogado particular, a quien se le secuestraron estupefacientes en el hotel donde se hospedaba.



Este procedimiento representó el secuestro más importante en volumen desde que la Provincia asumió la investigación del microtráfico de drogas el año pasado.



