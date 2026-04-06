La causa que sacudió a San Martín de los Andes dio un paso clave: el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el inquilino de la vivienda donde encontraron casi 10 kilos de droga y también contra su propio abogado defensor, a quien le secuestraron estupefacientes y un arma en un hotel céntrico.

Las acusaciones se realizaron en audiencias separadas y dejaron expuesto un entramado que no solo incluía droga, sino también dinero, armas y elementos vinculados a la comercialización.

Un allanamiento que destapó todo

El operativo en el barrio Las Rosas permitió incautar 9,7 kilos de estupefacientes —entre cocaína y marihuana—, más de 12 millones de pesos en efectivo, dólares, pesos chilenos y armamento.

En el lugar, además, encontraron una pistola Glock con numeración limada, un revólver calibre .357, municiones, balanzas de precisión, un posnet y anotaciones vinculadas a la venta. También había objetos denunciados como robados en distintos puntos de la ciudad.

La fiscalía imputó al inquilino por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegítima de armas de guerra y encubrimiento.

Prisión preventiva y riesgo de fuga

Durante la audiencia, el fiscal jefe Gastón Ávila solicitó prisión preventiva por cuatro meses para el principal imputado, al considerar riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo avaló la medida, aunque por un plazo de dos meses, mientras continúan las diligencias.

El giro inesperado: el abogado también imputado

El caso sumó un capítulo que profundizó la gravedad del escenario. El abogado que inicialmente defendía al imputado también fue acusado tras un procedimiento en un hotel de la ciudad.

Según la investigación, en su poder tenía 140,3 gramos de cocaína y 18,5 gramos de marihuana, además de una pistola Glock 9 milímetros sin autorización.

En las habitaciones allanadas secuestraron envoltorios de droga, elementos de corte, dinero en efectivo, celulares y una computadora.

La fiscal Inés Gerez le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso con tenencia de arma de guerra.

Medidas cautelares distintas

Mientras que el inquilino quedó detenido con prisión preventiva, el juez resolvió no aplicar la misma medida al abogado. En su caso, deberá presentarse diariamente en la Comisaría 23 mientras avanza la causa.

De robos a una red de drogas

La investigación no comenzó por narcotráfico. Según se detalló, surgió a partir de una causa por robos y hurtos. En esos allanamientos iniciales aparecieron elementos que abrieron la puerta a una línea mucho más amplia.

Ese cruce permitió detectar no solo un punto de venta de drogas, sino también un espacio donde circulaban objetos robados, lo que amplió el alcance de la causa.

Un operativo que cambia el escenario

El procedimiento fue uno de los más importantes en volumen desde que la provincia asumió la investigación del microtráfico. La cantidad de droga secuestrada, el dinero y las armas marcaron un punto de inflexión en la investigación local.

Con evidencia digital en análisis y nuevas líneas abiertas, la fiscalía busca reconstruir toda la cadena detrás del circuito detectado.

La causa sigue en desarrollo.