Un operativo de prevención y control realizado durante una fiesta electrónica en la localidad rionegrina de Fernández Oro terminó con el secuestro de diversas sustancias ilegales y con diez personas imputadas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, con apoyo de personal de la Comisaría 26°, quienes realizaron controles y registros preventivos en los accesos al evento.

De acuerdo con la información difundida por la Policía de Río Negro, durante las inspecciones fueron secuestradas dosis de anfetaminas, cocaína y metanfetamina. Según las estimaciones realizadas por los investigadores, las sustancias incautadas tendrían un valor cercano al millón de pesos en el mercado ilegal.

Además, los uniformados encontraron marihuana y distintas pastillas cuya composición será determinada mediante pericias y análisis específicos en el marco de la investigación judicial.

Las actuaciones fueron puestas a disposición del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de General Roca, que intervino para avanzar con las diligencias correspondientes. Como resultado del operativo, diez personas quedaron imputadas por presunta infracción a la normativa vigente en materia de estupefacientes.

Hubo controles en el ingreso a una fiesta electrónica en Fernández Oro - Foto: Policía de Río Negro

Coordinación entre fuerzas especializadas

Desde la fuerza provincial destacaron que el despliegue fue coordinado por la Dirección de Toxicomanía y Leyes Especiales de Río Negro, con la participación de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC), en el marco de las acciones preventivas que se realizan en eventos masivos.

La investigación continuará con los análisis de las sustancias secuestradas y la recopilación de elementos de prueba para determinar la situación procesal de los involucrados.