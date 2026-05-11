Un nuevo operativo antidrogas desplegado durante una fiesta electrónica en Cipolletti terminó con el secuestro de anfetaminas, metanfetaminas, cocaína y marihuana, además de 20 personas puestas a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Estupefacientes. El procedimiento fue encabezado por personal de Toxicomanía junto a efectivos policiales de la Comisaría 4° y permitió detectar sustancias que estaban listas para ser consumidas durante la noche en un evento que reunió a cientos de jóvenes en un conocido predio de la ciudad.

El despliegue policial se realizó el domingo a la madrugada en distintos sectores del predio donde se desarrollaba la fiesta electrónica. Allí, los uniformados montaron controles estratégicos en los accesos principales y también realizaron recorridas permanentes entre los asistentes con el objetivo de frenar el ingreso y circulación de drogas sintéticas.

Según trascendió, gran parte de las sustancias secuestradas estaban fraccionadas y preparadas para ser consumidas dentro del evento. Entre la droga hallada aparecieron pastillas de anfetaminas y metanfetaminas, además de envoltorios con cocaína y marihuana. El valor estimado de todo lo secuestrado ronda el millón de pesos.

Además, fuentes vinculadas al operativo indicaron que los controles se intensificaron ante el crecimiento del consumo de drogas sintéticas en fiestas electrónicas de la región. Por ese motivo, el personal especializado trabajó durante varias horas realizando inspecciones preventivas y tareas de observación para detectar posibles maniobras vinculadas al narcomenudeo.

Mientras la música sonaba y cientos de jóvenes ingresaban al predio, los efectivos revisaban mochilas, bolsos y distintos sectores considerados sensibles. El operativo generó sorpresa entre muchos asistentes, aunque desde la fuerza remarcaron que el objetivo principal fue evitar que sustancias peligrosas circularan libremente durante la madrugada.

Finalmente, las 20 personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras se avanzaba con las actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes. En tanto, desde Toxicomanía destacaron que este tipo de procedimientos continuará realizándose en eventos masivos para intentar frenar el consumo y la distribución de drogas en fiestas electrónicas de Cipolletti y la región.