Un episodio de alto impacto se registró este lunes en Recoleta, cuando un hombre cayó desde unos seis metros de altura y terminó sobre un vehículo estacionado en un garage. El accidente ocurrió en plena zona urbana y provocó una rápida movilización de los equipos de emergencia, ante la gravedad potencial del hecho.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hombre habría estado sobre el techo de una estructura de acrílico perteneciente a un estacionamiento cuando, por motivos que aún no fueron esclarecidos, cedió la superficie y se produjo la caída. La escena generó gran preocupación entre los vecinos, que alertaron a las autoridades.

Al llegar, el SAME encontró a la víctima con múltiples lesiones compatibles con una caída de altura. Tras brindarle las primeras atenciones, el equipo médico procedió a su inmovilización completa y posterior traslado al Hospital Ramos Mejía, donde quedó internado para estudios y control.

Bomberos de la Ciudad también participaron del operativo, colaborando en la asistencia y garantizando las condiciones de seguridad en el lugar. Mientras tanto, se intenta determinar si se trató de un accidente doméstico o si hubo otros factores involucrados.