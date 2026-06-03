El grupo Mamás en Acción será recibido esta semana por autoridades judiciales para aportar información vinculada a la venta de drogas en Villa La Angostura. El encuentro se realizará con el asistente letrado de San Martín de los Andes, Federico Sura, quien interviene en las investigaciones sobre narcomenudeo bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila.

Según La Angostura Digital, la Fiscalía busca recopilar datos y testimonios que ayuden a profundizar las investigaciones sobre la comercialización de estupefacientes en la localidad.

En este encuentro, las autoridades judiciales escucharán a las familias, quienes compartirán información sobre situaciones de consumo problemático, posibles puntos de venta y otras circunstancias que consideran relevantes para las causas en curso.

Desde el entorno del grupo señalaron que la reunión permitirá establecer un contacto directo con los investigadores judiciales y contribuir con elementos que podrían orientar nuevas líneas de investigación. La expectativa es que el intercambio de información ayude a avanzar sobre las estructuras que abastecen y distribuyen drogas en la región.

De qué se trata la agrupación

El grupo conformado por madres y padres surgió en Villa La Angostura a partir de la preocupación de jóvenes que le vendían droga a sus hijos, provocándoles adicciones y problemas en todo el grupo familiar.

Los familiares se agruparon para identificar y denunciar a estas personas con nombre y domicilio, en distintos barrios de su localidad. Ya han realizado dos denuncias formales en la Comisaría 28.

El abogado penalista Cristian Pettorosso acompaña y patrocina la campaña, alertando sobre el avance del narcotráfico en la zona.

La agrupación cuenta con datos certeros de las presuntas personas que se dedican a la actividad en su ciudad, por lo cual su objetivo es que las autoridades intervengan rápidamente y que no queden las denuncias solo en comentarios entre vecinos.